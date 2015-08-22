Духовное созвучие поэтов Свежий выпуск 9893

Он говорил о себе: «Я вырос в глухой стороне, на пустом бездорожье...» В условиях родовых распрей и невежества Абай не только писал стихи и песни, но и с увлечением изучал произведения классиков русской и восточной литературы, переводил произведения Пушкина, Лермонтова, Крылова и других поэтов, первым сделал шаг для культурного сближения двух народов.

Поэт Халижан Бекхожин выразил это стихами:



Абай наш, мы трижды

тебе благодарны

За то, что ты русское

слово любил,

И щедрой рукою, как свет

лучезарный,

Поэзию Пушкина нам

подарил.



О родстве литературы двух народов рассуждал и известный литературный критик Мухамеджан Каратаев: «Когда Абая Кунанбаева условно называют «казахским Пушкиным», Сакена Сейфуллина – «казахским Маяковским», понятно, что эти сравнения идут от некоторой схожести их творчества. ...Творения гениев русской литературы не только близки казахским читателям, но они оказывают огромное влияние на творчество казахских писателей».

Абаю близок был дух творчества Пушкина, тематика его лирики, глубина мыслей и чувств, выраженная в лаконичной и простой форме. Под его влиянием Абай совершенствовал стиль, ввел и утвердил в казахской поэзии несколько новых стихотворных форм. Две толстые книги с произведениями Пушкина и Лермонтова были самыми востребованными у поэта. За ними он провел немало вечеров. Мухтар Ауэзов в романе «Путь Абая» пишет: «Весь вечер Абай сидел над Пушкиным. Этот день был первым днем, по-настоящему сроднившим Абая с Пушкиным: он читал теперь пушкинские стихи не глазами читателя, а сердцем поэта».

Умом и душой постиг Абай поэзию Пушкина и поставил перед собой задачу донести до своего народа красоту его стихов, поэтическую и идейную. Работу над переводами начал в 1889 году, и более пятидесяти стихотворений из русской поэзии стали ближе молодежи и другим слоям населения. Некоторые произведения Абай не просто перевел, а написал к ним мелодии, которые распространились по всей Степи как народные.

Д. Иванов, русский ученый и писатель XIX века, путешественник по казахским степям, в очерке «На утином перелете», восхищаясь пением и игрой на домбре старого казаха, вдруг встрепенулся от удивления, услышав очередную песню: «Признаюсь сразу, я собственным ушам не поверил. Вообразите только, старый киргиз распевал не более не менее как «Письмо Татьяны к Онегину». Песня была воспринята слушателями с одобрением. На вопрос Иванова, кто же сочинил эту песню, певец ответил, что какой-то казахский акын. Далее Иванов писал: «Об истинном авторе, он, конечно, даже не подозревал».

Вершиной творчества Мухтара Ауэзова стал роман-эпопея «Путь Абая», который начинался именно с «Письма Татьяны». В 1936 году в газете «Қазақстан әдебиеті» впервые был напечатан отрывок из романа под названием «Как запела Татьяна в степи». М. Ауэзов писал: «В зиму 1887 года великий русский акын Пушкин впервые вступил в простор казахских степей, ведя за руку милую свою Татьяну. Он принес в эти просторы радость своих песен, а его Татьяна пришла как близкая, как родная всем и научила молодые сердца казахов тому языку искреннего чувства, каким еще никто не говорил в казахской степи».

Мухтар Ауэзов считал, что переводы Абаем отрывков из «Евгения Онегина» – это вдохновенные пересказы пушкинского романа: «Абай следовал указанной в восточной поэзии древней традиции назира... Манеру вольного поэтического пересказа великого наследия прошлого Абай применил и к «Евгению Онегину».

Конечно, у Абая был не дословный перевод пушкинских строк, а передача общего смысла, он выбрал то, что было созвучно понятию, моральным устоям казахской молодежи. Это относится в большей степени и к «Письму Онегина Татьяне», и к «Ответу Татьяны Онегину в Петербурге», в меньшей – к «Письму Татьяны Онегину» («Я к вам пишу...»). Им переведено несколько стихотворных отрывков из романа, помимо перечисленных еще и «Ответ Онегина», «Слова Онегина», «Слова Татьяны», «Слова Ленского». Интересны рассуждения об этом Бауыржана Момышулы: «Великого может переводить только великий, гениального – только гений. Единственный у нас – Абай – сумел показать казахскому читателю Пушкина. Но как? В «Евгении Онегине» 389 строф, около пяти с половиной тысячи строчек. Абай вместил все это в 376 строк, чтобы роман был понятен казаху. Он не старался сохранить ни объем, ни стихотворный размер, потому что не ставил перед собой целью полностью перевести роман. Он переделал самые главные, ключевые события на привычный для восприятия казахов размер. В 60 строфах первой главы масса событий. Абай выборочно перевел 10, 11 и 12-ю строфы и дал им свое название «Черты Онегина». Из третьей главы Абай перевел только письмо Татьяны. После этого рассказал читателю о холодном ответе ей Евгения, затем показал встречу Онегина и Татьяны, которая волею судеб стала женой другого. И все заканчивается последующими словами Онегина, потерявшего свою надежду и любовь. Перевод получился лаконичным. Казахскому читателю отлично передано содержание романа Пушкина. Но ведь это содержание! Поэтому, если хочешь познать Пушкина, вникнуть в суть каждого его слова, получить от него истинное удовольствие, то должен читать его в оригинале».

О воздействии на Абая пушкинского слога свидетельствуют и строки из романа «Путь Абая»: «С глубоким вздохом Абай вновь склонился над письмом Татьяны. «Какие искусные слова! Не слова – дыхание, трепетное биение сердца, ...нежная глубина», – подумал он с восхищением и неожиданно вспомнил сложенные им когда-то стихи «Речь влюбленных не знает слов». Покоренный волнением Пушкина, он снова вчитывался в пушкинские строки».

Абай вспомнил свою молодость, образы и печальные судьбы двух любимых девушек – Тогжан и Салтанат, которые «обе, подобно самой Татьяне, подавили разумом голос сердца, обе не смогли поднять голов, опутанных уздою неволи… «Пусть их чуткие сердца вникнут в эту песню, они поймут ее, как свою», – думал Абай. Поэтому он и решил перевести письмо Татьяны. Последние два дня он помогал ей заговорить на чужом для нее казахском языке… Русская девушка Татьяна грустила одной грустью с дочерьми казахов! Такие далекие и по языку, и по обычаям, они оказались близки друг другу и мыслями, и судьбой, и пламенными чувствами...» – пишет в романе Мухтар Ауэзов. Образ Татьяны стал символом нежности, духовной чистоты. Писатель показал и процесс создания Абаем мелодии для «Песни Татьяны».

Первыми исполнителями были друзья Абая, акыны, его последователи. Переписав стихи и выучив мелодию, они торопились в соседние аулы и Семей знакомить молодежь, народ с новыми произведениями поэта, которые становились популярными и пелись повсеместно.

И, конечно, «Песню Татьяны» не могла не исполнять Айгерим, известная на всю округу певунья с красивым голосом: «…и Айгерим запела «Письмо Татьяны». Она пела… с глубоким душевным волнением, с трогающей сердце душевной тоской… Все в юрте слушали ее, сдерживая дыхание, покоренные пением. По молчаливому знаку Абая Айгерим допела длинную песню всю до конца», – читаем мы у М. Ауэзова. «Песню Татьяны» любили и пели не только в Чингизских горах и степях. С удивительной быстротой она распространялась по всему Казахстану, и немалую роль в этом сыграли девушки, сородичи Абая, вышедшие замуж в дальние края и увозившие с собой, чуть ли не как часть приданого, рукописные сборники стихов и песен Абая.

У Жамбыла в стихотворении «Песня о жизни» есть строки, посвященные Пушкину и Абаю:



Песня его неслась,

не смолкая,

Песня запала в душу Абая,

И у предгорий седого

Тянь-Шаня

Заговорили Онегин

с Татьяной,

На близком народу

родном языке,

На золотом языке

Казахстана.



О переводах Абаем романа «Евгений Онегин» писали в периодической печати дореволюционной России. В частности, в журнале «Россия» (1903), в статье, посвященной Абаю, отмечалось: «Этому же автору принадлежат хорошие переводы «Евгения Онегина», …таким образом, от семипалатинских өленші (певцов) можно слышать, например, «Письмо Татьяны», распеваемое, конечно, на свой мотив». Впервые «Песня Татьяны» была опубликована в 1909 году в Санкт-Петербурге в сборнике «Стихи казахского поэта Ибрагима Кунанбаева».

«Песня Татьяны» стала любимой в народе и получила свою самостоятельную жизнь. Существовало несколько вариантов мелодии песни, в разных областях Казахстана пели по-своему. Все они были записаны в свое время из уст народных певцов Б. Ерзаковичем, А. Бимбоэсом, Л. Хамиди, А. Жубановым и другими.

Впервые «Песню Татьяны» записал и переложил на ноты А. Затаевич в 1922 году в Оренбурге в исполнении Ш. Медетова, второй вариант записан там же от других исполнителей. Третий вариант сделал Л. Хамиди по исполнению А. Ыскакова, четвертый вариант – исследователь К. Жузбасов в 1984 году, в исполнении Макен-апай, внучки Абая. Наиболее приближены к оригиналу те варианты, которые исполнялись выходцами из Семипалатинского региона, потомками Абая, среди которых и известная Макен-апай Мухамеджанова, дочь Турагула. В ее исполнении в 30-х годах XX века в Алма-Ате Ахметом Жубановым записаны и переложены на ноты 16 песен.

Современные композиторы использовали мелодию абаевской «Песни Татьяны» в своих произведениях. Газиза Жубанова написала ораторию «Песня Татьяны», Сергей Шабельский использовал мелодию в финале фортепианного трио, посвященного памяти Абая, а украинский композитор М. Скорульский – в фортепианном квинтете «Памяти Абая».

Тема Абая и Пушкина затронута и в изобразительном искусстве. Это, например, линогравюра «Письмо Татьяны» (1971) театрального художника и графика Мэлса Ержанова. Абай изображен сидящим за письменным столом, он держит в руках книгу большого формата – произведения А. С. Пушкина. Рядом с книгой лежат чистые листы бумаги и перо. Слева горит свеча (известно, что Абай любил писать длинными зимними вечерами допоздна), а за спиной висит портрет Пушкина. Художник изобразил начало творческого процесса – перевода произведений Пушкина. На темном фоне картины высвечиваются лица Абая и Пушкина – два образа, символизирующих созвучие двух культур.

Аксакал казахской живописи Абильхан Кастеев написал десятки картин, рисунков, посвященных великому поэту. Одна из картин – «Абай на жайляу». На переднем плане поэт изображен сидящим на камнях с книгой, вдали от суетного аула, наедине со своими мыслями. На обложке четко виден порт­рет Пушкина и угадывается фамилия автора. «И достав томик Пушкина, Абай погрузился в чтение, стремясь хотя бы на время уйти мыслью от тяжелой действительности, найти в любимых стихах успокоение тоскующему сердцу», – писал в своем романе Мухтар Ауэзов. Также известны картина М. Кагарова «Песня Татьяны в степи» (1980), плакат Э. Чубука «Абай и Пушкин» (1982) и другие.

А. С. Пушкин, побывав в Казахстане, познакомился с фольклором, бытом и обычая­ми казахов. Возможно, если бы жизнь великого русского поэта не оборвалась так рано, он бы создал эпическую поэму о казахах, ведь его заинтересовал эпос «Козы-Корпеш и Баян-Сулу»...

Духовное родство Абая и Пушкина – двух первых поэтов своего народа, заложивших основы современного литературного языка, как казахского, так и русского, определилось позже, в процессе творчества Абая и исследований в области литературоведения. Хочется завершить статью о двух гениях казахского и русского народов высказыванием писателя Роллана Сейсенбаева, президента Международного клуба Абая: «Любовь к Пушкину и Абаю вошла в нас с детства. Это больше, чем любовь к великим поэтам. Это любовь к народам, имеющим таких поэтов. Россия немыслима без Пушкина. Казахстан немыслим без Абая. И Абай, и Пушкин бились за честь поэзии и за просвещение своих народов. Творчество и Пушкина, и Абая развивается и движется вместе с жизнью. Они существуют в настоящем, а принадлежат будущему».



Фатима ОРАЗБЕКОВА, старший преподаватель ТарГУ им. Дулати

Арман ШАУХАНОВ, кандидат педагогических наук