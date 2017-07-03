Духовность – основа процветания Статьи 3 июля 2017 г. 10:07 913 Айгуль Турысбекова Открывая встречу, вице-министр образования и науки Эльмира Суханбердиева отметила, что в нынешнем году национальному научно-практическому, образовательному и оздоровительному центру «Бобек» исполняется 20 лет. С 2011-го в республике на всех уровнях образования реализуется программа нравственно-духовного образования «Самопознание». Что же касается общественного форума, то он стал диалоговой площадкой для всех, кто озабочен будущим подрастающего поколения. Как отметила Сара Алпысовна, духовность лежит в основе процветания общества. – Мы говорим об интеграции программы «Самопознание» в общество, задача которого – дать подрастающему поколению как можно больше интеллектуальных знаний. А они прежде всего должны ориентировать молодых на понимание истинной человеческой природы, их предназначения в мире, – отметила автор программы. По мнению проректора по воспитательной работе Алматинской духовной семинарии священника Иоанна Ливинского, очень важно, что программа «Самопознание» преподается в школах. – Дети впитывают нравственные ценности с малых лет. Надеюсь, духовные знания станут той базой, на которую сможет опереться общество в своей созидательной деятельности, – отметил он. Профессор КазНПУ им. Абая, кандидат искусствоведения Курман Муратаев особо отметил заслуги Сары Алпысовны, которая помогла возродить глубокие духовно-нравственные традиции народа в годы становления молодого независимого государства. От имени группы художников и профессорско-преподавательского состава старейшего вуза страны он предложил открыть Международный учебно-образовательный детско-юношеский центр цивилизации «Арман» на базе центра «Бобек». Своими мыслями и предложениями также поделились член Ассамблеи народа Казахстана, директор Государственного республиканского академического корейского театра музыкальной комедии Любовь Ни, представитель духовного управления мусульман Казахстана Бауыржан Алиулы.