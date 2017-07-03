Духовность – основа процветания Статьи 913 Айгуль Турысбекова

Открывая встречу, вице-министр образо­вания и науки Эльмира Суханбердиева отметила, что в нынешнем году национальному научно-практическому, образовательному и оздоровительному центру «Бобек» исполняется 20 лет. С 2011-го в республике на всех уровнях образования реализуется программа нравственно-духовного образо­вания «Самопознание». Что же касается общественного форума, то он стал диалоговой площадкой для всех, кто озабочен будущим подрастающего поколения.



Как отметила Сара Алпысовна, духовность лежит в основе процветания общества.



– Мы говорим об интеграции программы «Самопознание» в общество, задача которого – дать подрастающему поколению как можно больше интеллектуальных знаний. А они прежде всего должны ориентировать молодых на понимание истинной человеческой природы, их предназначения в мире, – отметила автор программы.



По мнению проректора по воспитательной работе Алматинской духовной семинарии священника Иоанна Ливинского, очень важно, что программа «Само­познание» преподается в школах.



– Дети впитывают нравственные ценности с малых лет. Надеюсь, духовные знания станут той базой, на которую сможет опереться общество в своей созидательной деятельности, – отметил он.



Профессор КазНПУ им. Абая, кандидат искусствоведения Курман Муратаев особо отметил заслуги Сары Алпысовны, которая помогла возродить глубокие духовно-нравственные традиции народа в годы становления молодого независимого государства. От имени группы художников и профессорско-преподавательского состава старейшего вуза страны он предложил открыть Международный учебно-образовательный детско-юношеский центр цивилизации «Арман» на базе центра «Бобек».



Своими мыслями и предложениями также поделились член Ассамблеи народа Казахстана, директор Государственного республиканского академичес­кого корейского театра музыкальной комедии Любовь Ни, представитель духовного управления мусульман Казахстана

Бауыржан Алиулы.