Духовность – основа процветания

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Айгуль Турысбекова
Открывая встречу, вице-министр образо­вания и науки Эльмира Суханбердиева отметила, что в нынешнем году национальному научно-практическому, образовательному и оздоровительному центру «Бобек» исполняется 20 лет. С 2011-го в республике на всех уровнях образования реализуется программа нравственно-духовного образо­вания «Самопознание». Что же касается общественного форума, то он стал диалоговой площадкой для всех, кто озабочен будущим подрастающего поколения.

Как отметила Сара Алпысовна, духовность лежит в основе процветания общества.

– Мы говорим об интеграции программы «Самопознание» в общество, задача которого – дать подрастающему поколению как можно больше интеллектуальных знаний. А они прежде всего должны ориентировать молодых на понимание истинной человеческой природы, их предназначения в мире, – отметила автор программы.

По мнению проректора по воспитательной работе Алматинской духовной семинарии священника Иоанна Ливинского, очень важно, что программа «Само­познание» преподается в школах.

– Дети впитывают нравственные ценности с малых лет. Надеюсь, духовные знания станут той базой, на которую сможет опереться общество в своей созидательной деятельности, – отметил он.

Профессор КазНПУ им. Абая, кандидат искусствоведения Курман Муратаев особо отметил заслуги Сары Алпысовны, которая помогла возродить глубокие духовно-нравственные традиции народа в годы становления молодого независимого государства. От имени группы художников и профессорско-преподавательского состава старейшего вуза страны он предложил открыть Международный учебно-образовательный детско-юношеский центр цивилизации «Арман» на базе центра «Бобек».

Своими мыслями и предложениями также поделились член Ассамблеи народа Казахстана, директор Государственного республиканского академичес­кого корейского театра музыкальной комедии Любовь Ни, представитель духовного управления мусульман Казахстана
Бауыржан Алиулы. 

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