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​Духовность – великая сила народа
Беседовала Айгуль Турысбекова

– День Первого Президента Республики Казахстан – это значимый для дальнейшего укреп­ления государственности нашей страны день: во все времена роль личности в истории имеет огромное значение. Приближается и главный праздник респуб­лики – День Независимос­ти, о которой веками мечтали наши предки. Не случайно сказано, что сохранить независимость намного сложнее, чем получить ее. За прошедшие 26 лет Казахстан смог пройти путь, на который многим государствам понадобились столетия. В чем же секрет?

Все успехи достигнуты благодаря нашему толерантному и трудолюбивому народу. Казахстан возглавляет истинный Лидер – Нурсултан Назарбаев, чей авторитет политика признан международным сообществом. Об ответственности, которая лежит на плечах Президента, можно судить по следующим строкам в одной из его книг: «Я каждый вечер стараюсь ответить себе на важный вопрос: «Правильно ли я прожил день?» Для меня, как для Президента, этот вопрос означает: «Все ли я делаю для того, чтобы сделать жизнь моих соотечественников лучше?» Это основа моего кредо».

Глава государства неизменно уделяет особое внимание роли культуры и литературы в жизни общества. Так, недавно я вернулся из творческой поездки по Южно-Казахстанской области, где проживают 600 тысяч этнических узбеков. В Шымкенте работает узбекский драматичес­кий театр, идею об открытии которого поддержал Президент. Национальные теат­ры – это гордость Казахстана. Рад, что там был поставлен спектакль по моему роману «Когда воют волки».

Встретился я и со студентами и преподавателями Шымкентского педагогического института, мы обсуждали вопросы культуры, науки, здравоохранения, говорили о программной статье Главы государства «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания», которая проникнута глубокими размышлениями о судьбе страны и ее будущем.

Самое большое богатство любого государства – его человеческий капитал, и успешная реализация программы «Рухани жаңғыру» зависит от усилий всех казахстанцев. В нашей стране проживают люди более 100 национальностей, мирно сосу­ществуют разные религиозные конфессии. Все годы независимости Президент Казахстана неустанно призывает народ к дружбе и взаимопониманию. Именно благодаря этому наш Казах­стан процветает и мы уверенно смотрим в будущее.

– Сейчас ведется активная работа по реализации задач, поставленных в этой статье. Какие проекты Вы, как дея­тель культуры, выделили бы особо?

– Каждая из глав статьи представляет программу действий. Есть, что называется, прорывные проекты. Например, «Новое гуманитарное знание. 100 учебников на казахском языке». В нынешних условиях, когда знания становятся важнейшим фактором успеха в экономическом развитии, перевод лучших, самых современных пособий является нужным шагом государственной важности. Наша молодежь получит возможность учиться по лучшим мировым образцам, это огромная помощь для интеллектуального обогащения и студентов, и преподавателей.

Другой проект – «100 новых лиц Казахстана». Наша многонациональная страна богата талантами, и тому подтверждение – появление такой яркой звездочки, как Димаш Кудайбергенов. А среди современных литераторов, считаю, особое место занимает Казыбек Иса. Он не только талантливый поэт и яркий публицист, но и успешный издатель.

Одним из важнейших аспектов духовного возрождения нации, безусловно, является переход казахского языка на латинскую графику. Принятое историческое решение именно на нынешнем этапе развития страны – продуманный и своевременный шаг, который способствует развитию и совершенствованию казахского языка.

– Что лично для Вас значат слова «сохранить код нации»?

– Сохранение национальной идентичности – самый главный вопрос в условиях глобализации. В моем понимании это – сохранение национальной культуры и традиций. Это значит идти вперед, но не забывать свои исторические корни. В этом контексте создание карты «Сакральный Казахстан» – отличная идея, так как народ сам определил свои духовные святыни.

Духовность была и есть великая сила народа, без которой невозможно будущее развитие страны. Знаковым событием в духовной жизни Казахстана стало возвращение на родину останков легендарного героя национально-освободительной борьбы Кейки-батыра, которые с воинскими почестями захоронили в мавзолее в Костанайской области. Это событие также укрепило дух и единство народа. Наши история и культура имеют многовековые корни, которыми, как и легендарными личностями казахского народа, мы можем гордиться.

Мне импонирует программа «Туған жер». Думаю, что нашим успешным бизнесменам стоит обратить самое пристальное внимание на свою малую родину, где они родились, сделали первые шаги и получили образование.

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