Духовные ориентиры

После распада СССР в постсоветских государствах начался объективный исторический процесс возврата к вековому опыту своего народа и его этнокультурным ценностям. Когда страна переживает культурный расцвет, то духовное наследие является единственно правильным ориентиром для самосохранения и ключом к пониманию будущего. Открытие памятника «Ұстаз бен шәкірт» выдающимся деятелям казахской культуры Мухтару Ауэзову и Каюму Мухамедханову с участием Президента Касым-Жомарта Токаева в Семее красноречиво свидетельствует о таком духовном ориентире на новом этапе развития общества.

Глубокий аспект осмысления столетней истории от Абая до Ауэзова заключается в том, что казахская литература, несмотря на исторические коллизии, стала символом народного единства и вышла на высокий уровень своего расцвета. Мухтар Ауэзов, предложив новый образ национального мыслителя и гуманиста общечеловеческого масштаба, принес мировую славу Абаю, а через словесную культуру – и всему казахскому народу.

Каюм Мухамедханов в сложные времена испытаний, как и все талант­ливые ученики великого писателя, посвятил свою жизнь переосмыслению творческого наследия Абая и представителей первой половины ХХ века. Его труды, посвященные анализу исторических достижений современной казахской литературы в контексте духовного наследия и творчеству выдающихся деятелей национальной культуры, несомненно, были торжеством исторической справедливости и залогом дальнейшего развития этой темы.

Директор Института литературы и искусства им. М. О. Ауэзова Кенжехан Матыжанов обратил внимание на воп­росы нового осмысления столетнего духовного наследия казахского народа.

По словам Дины Мухамедхан, директора Центра образования и культуры им. Каюма Мухамедханова, ее отец яростно отстаивал труды Абая в период сталинских репрессий, когда искажались тексты степного гения и уничтожалось духовное наследие многих исторических личностей.

В своем докладе «Әуезов Сталиннің фавориті емес» доктор филологических наук, профессор ЕНУ им. Л. Н. Гумилева Турсын Кудакелди Журтбай говорил о верности Абая и Мухтара Ауэзова своим гуманистическим идеалам вопреки внешним обстоятельствам.

– Защищая духовное наследие великих личностей казахской истории, мы сохраним для потомков не только вековую нравственную основу общества, но и будем способствовать динамичному и целостному развитию нашей страны. Нравственный поворот к миру Абая и Мухтара Аузова, несомненно, станет основой духовного и культурного возрождения казахского народа, – отметил ученый.

– В эпоху независимости объективно усилился интерес к казахскому культурному наследию за рубежом, где особое место отводится творчеству Абая, – подчеркнула профессор исследовательского центра Лейденского университета (Голландия) Зифа-Алуа Ауэзова.

По ее мнению, такие переводы зарубежными читателями воспринимаются как гимн и торжество казахского словесного искусства.

Известный азербайджанский ученый, профессор Бакинского славянского университета Низами Мамедов Тагисой рассказал об азербайджано-казахских литературных связах. На азербайджанский язык переведено основное литературное наследие казахского народа. По его словам, азербайджанские читатели получили возможность познать разнообразие литературных направлений, стилей и школ казахской словесности.

Заведующая отделом международных связей и мировой литературы Института литературы и искусства им. М. О. Ауэзова Светлана Ананьева, продолжая научную дискуссию, подчеркнула особенности духовной преемственности казахской литературы и отметила ареал художественных переводов Абая на мировые языки.

Директор научно-исследовательского института при КазНУ им. аль-Фараби Жангара Дадебаев указал на актуальность текстологической работы над произведениями Абая на примере работ Каюма Мухамедханова, а доктор филологических наук Хансейит Абдез­улы отметил проблемы исторической правды и личности в романе видного литературоведа Зейноллы Кабдолова «Менің Ауэзовым» («Мой Ауэзов»). Профессор Назарбаев Университета Юлай Шамильоглы выступил с док­ладом «Араб жазуында хатқа түскен Абай сөзі» («Слова Абая, написанные арабским алфавитом»).

Организаторы конференции надеются, что ее материалы вызовут широкий интерес не только у ученых-исследователей, но и среди широкой общественности.