Статьи Духовный фундамент нации Амергалы Бегимтаев, кандидат политических наук, доцент кафедры философии и социально-гуманитарных дисциплин Павлодарского государственного университета им. С. Торайгырова

XXI век – эпоха новых начинаний, несущая новые знания, новое осмысление миропорядка, изменения в различных сферах – на государственном, региональном и глобальном уровнях. Это период изменений формата привычного уклада, начиная от социальных, экономических, политических сфер и заканчивая преобразова­ниями в культурной, духовной, образовательной системах об­щества. Изменения касаются всех людей, вне зависимости от национальности, веры или мировоззрения. В мировом масштабе происходит пересмотр приоритетов. Ход глобализации меняется и переходит в новое русло.



Программная статья Нурсултана­ Назарбаева «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания­» отражает необходимость адаптации граждан к происходящим изменениям в мире, при этом не теряя и сохраняя в себе лучшие стороны менталитета, традиций и уклада народа нашей многонациональной и поликонфессиональной страны. Важное значение приобретает работа по сохранению национальной идентификации и самосознания населения. В статье особо отмечена роль сохранения собственной культуры и национального кода, что, в свою очередь, будет способствовать укреплению и дальнейшему развитию поликультурности, толерантности, которые остаются основными приоритетами и гордостью внутренней политики нашего государства.



Преобразования в общественной жизни, политике и экономике, безусловно, необходимо начинать с модернизации общественного созна­ния. То есть для успешного рывка вперед, развития и укреп­ления экономики, политики, духовной, культурной жизни и граж­данского общества необходимы устремленные вперед, мыслящие глобально и по-современному люди, которые и будут составлять основной ресурс государства. Ведь основное богатство Казахстана – это его население, от уровня образования, культуры и духовного развития которого зависит, насколько сильным и несокрушимым государством будет он в будущем.



Статья Лидера нации призвана определить приоритеты развития нашей страны в будущем через модернизацию сознания, основанного на истории и культуре народа Казахстана. Важное значение имеет преемственность поколений, которая способна дать уроки для молодежи, ведь не зная своего прошлого, невозможно построить будущее. Это осуществимо через развитие исторической науки. История способна обучить культуре и традициям, хронологии происходящих изменений в обществе, норм и ценностей. Общественные и гуманитарные науки помогут подрастающему поколению избрать свой путь, узнать о строении и изменениях в обществе, политике, культуре, освоить нормы и ценности высокоразвитых государств, выработать иммунитет к отклоняющимся от норм поступкам, быть терпимыми и толерантными друг к другу.



В Павлодарской области имеется много уникальных природных объектов, археологических памятников, особо почитаемых культовых комплексов, сакральных мест, связанных с известными историческими личностями. Ученые ПГУ им. С. Торайгырова сейчас вырабатывают предложения для внесения в проекты «Сак­ральная география Казах­стана» и «Туған жер», инициированные Главой государства Нурсултаном Назарбаевым­. Преподаватели и студенты университета принимали активное участие в восстановлении культурных объектов и истори­ческих памятников, например мавзолеев Машхур Жусупа Копее­ва, Исабека Ишана Хазрета, Габдылуахита Хазрета. Имеющимися научно-практическими центрами проводится обширная работа по изучению культуры, обычаев и традиций павлодарского Прииртышья. Для формирования представления о своих изначальных корнях, восстановления исторического прошлого человечества нашими учеными ведутся значительные археологические исследования.



Безусловно, отличным стимулом для развития всей сферы образования, и вузов страны в том числе, станет реализация проекта «100 лучших учебников мира», который позволит иметь доступ к современным знаниям, повысить уровень подготовки студентов, адаптированных к мировой конкуренции.



Кто из наших современников за годы независимости добился успехов, кто стал героем современности, кто является кумиром нашей молодежи? Для ответа на эти вопросы в рамках проекта «100 новых лиц Казахстана» мы начали проводить свои исследования для изучения мнения населения.



Наряду с культурным и духовным развитием всей нации Глава государства отметил основные направления модернизации человеческого сознания, которые необходимо развивать именно в век высоких технологий и конкурентной борьбы. Это – конкурентоспособность, прагматизм, сохранение нацио­нальной идентичности, культ знания, открытость сознания. Эти направления станут фундаментом для воспитания сильной нации, стремящейся занять свое историческое место на мировой арене. Для реализации данных стратегических и оперативных целей, плана национального развития необходимо обучать, воспитывать соответствующие кадры. Модернизация общественного сознания начинается, как справедливо отметил Нурсултан Назарбаев, с аудиторий, то есть осуществлять ее будут педагоги.



Наша страна огромна по территории, богата не только полезными ископаемыми или материальными ценностями, но и содержит в себе огромный духовный, культурный, природный, исторический и человеческий потенциал, развивая который, мы сможем не только зая­вить о себе всему миру, но и стать еще более сильным, стабильным и развитым государством.

