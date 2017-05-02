​Духовный ренессанс

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Алтынсары Умбеталиев, руководитель департамента государственных доходов по Южно-Казахстанской области

Это всеобъемлющее понятие предполагает строительство такого общества, которое сумеет адаптироваться к новым реалиям, будет использовать новейшие достижения и разработки цивилизации. И при этом не забудет свои исторические корни, духовные истоки.

Президент в статье «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания» говорит, что жизнь требует перемен, и новое мировоззрение должно закладываться в семье. Надо, чтобы дети познавали свой родной край, тесно увязывая жизнь предков с событиями, которые выпали на их век. Такие уроки истории, полученные на примере своих близких, научат ценить малую родину и страну, в которой они живут, изучать памятники археологии и архитектуры, дорожить миром и дружбой, уважать людей разных национальностей, зная, как тесно переплелись их судьбы и культуры.

Любовь и уважение к своим истокам начинается с заботы о родной земле. Вот почему Глава государства столь большое значение придает программе «Туған жер»: мы должны уметь видеть и ценить уникальность природы нашего государства, почитать великих предков, положив в основу воспитания пат­риотизма изучение истории родного края.

Мне импонирует еще одна важная идея, которую озвучил Президент в своей статье. Речь о том, что грамотные профессионалы-гуманитарии нужны стране не меньше, чем высококлассные инженеры. Интеллектуалы гуманитарного профиля необходимы для того, чтобы разбираться в тенденциях, которые происходят в мире, анализировать их, формировать стратегии нашего дальнейшего развития.

Конкуренция на интеллектуальном поле, может быть, даже более важна, чем конкуренция в технических воп­росах. Развитие компьютерной грамотности, знание иностранных языков, культурная открытость смогут повысить образовательный, интеллектуальный и духовный уровень всего народа и позволят вывести Казахстан в число передовых стран мира.

Историческое значение статьи «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания» в том, что она дополняет программу политических реформ и экономической модернизации уникальным видением духовной трансформации казахстанского общества и каждого казахстанца. Глава государства обозначил новые горизонты развития, и эти задачи станут основой сплочения для всего общества, поскольку предполагают совместное движение вперед.

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