​Духовный символ нации

Домбра в Приаралье – по-настоящему главный музыкальный инструмент, без мелодичного звучания которого трудно представить какое-либо культурно-массовое мероприятие, семейные торжества, праздники в трудовых коллективах, учебных заведениях и даже в детских садах. И впервые отмечаемый День домбры стал хорошим поводом вновь подтвердить огромные уважение и любовь кызылординцев к этому духовному национальному символу.

Уже в канун праздника в городских, районных домах культуры, в сельских клубах были организованы концерты с участием солистов и ансамблей домбристов. Отпраздновали День домбры в детских летних лагерях, где состоялись встречи со знаменитыми музыкантами, концерты и конкурсы.

А главные торжества прошли в областном центре на аллее «Сыр сүлейлері», на которой воздвигнут памятник, увековечивший древний музыкальный инструмент. Горожан и гостей Кызылорды тепло поздравил заместитель акима области Руслан Рустемов, отметив значимую, вдохновляющую роль домбры в жизни казахского народа.

Домбра на протяжении веков не просто сохраняет уникальную музыкальную культуру, но и стала духовным символом народа, его национальным кодом.

Слушателям была представлена замечательная концертная программа с театрализованными представлениями и множеством музыкальных номеров в исполнении виртуозов, известных своими победами на республиканских айтысах. Порадовали выступлениями Кызылординский оркестр народных инструментов им. Турмагамбета и другие творческие коллективы. Кроме того, на аллее открылись специальные павильоны, где можно было отведать национальные напитки – кумыс, шубат, айран.

Другой увлекательный концерт домбристов был устроен для кызылординцев в фойе торгово-развлекательного центра «Жибек жолы». Не смолкала домбра и на местном «Арбате», где развернулась выставка работ местных ремесленников.

Масштабную акцию «Баба­лардың көзіндей қасиетті Дом­быра» в честь праздника провела областная Ассамблея народа Казахстана. Во всех родильных домах Приаралья представители АНК каждому первому новорож­денному кызылординцу дарили именную домбру.

В Кызылорде в областном перинатальном центре к приходу секретаря областной АНК Ляйли Турешовой, директора КГУ «Қоғамдық келісім» Уалихана Ибраева и активистов этнокультурных объединений на свет появилось уже 10 малышей. Делегация навестила каждую маму, тепло поздравив и вручив букеты цветов. А именная домбра с памятными пожеланиями досталась Жанрабат-Шаху – сыну Айгерим Сарсенбаевой и Асылхана Кеншинбаева. Четвертый ребенок в этой семье родился первым в День домбры, в 2.00 час. 1 июля.