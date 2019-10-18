Dum spiro, spero

Из небрежно брошенного у мусорного бака мешка выпал альбом с фотографиями. От порыва ветра снимки разлетелись в разные стороны. Под ноги прохожим «падали», будто прося о пощаде, незнакомые люди. Кем они были – женщина в вышитой кофточке с девочкой на руках, мальчик в бескозырке, кудрявый парень с гитарой? Кто ж расскажет? А ветер все не унимался. Испуганными бабочками, смешиваясь с желтыми листьями, хороводом неслись, не зная куда, не только снимки, но и письма с открытками.
К счастью, альбомы и письма выбрасывают не так уж часто, а вот книги почти каждый день. Если удается, их пристраивают в библиотеку, стопками складывают в подъезде, пытаются сдать на макулатуру. Менее сентиментальные просто сваливают их на улице, как надоевший хлам.
Что поделаешь, в наши дни все сильнее набирает обороты новая концепция мироустройства – вещевой минимализм. Концепция и в самом деле привлекательная. Ее девиз – не захламляйся и не привязывайся к вещам. Но что делать с тем содержимым наших шкафов, что составляет вещественную память?
Со всеми этими записочками, программками, фотографиями, рисунками, дневниками? Начинаешь листать старую книгу, которую собрался отправить на пожизненную ссылку родственникам школьного возраста, как вдруг обнаруживаешь в ней засушенный эдельвейс. И с теплым чувством вспоминаешь дорогую сердцу Алма-Ату, одноклассников, походы в горы, учителей. Как давно это было! Многое забылось, а вот этот крошечный цветок, который легко может превратиться в пыль, может напомнить тебе до мельчайших подробностей и синее, будто промытое, небо, радостное восхождение, канатную дорогу. И тебя, наивную и восторженную, какой ты уже не будешь никогда.
Но это твоя маленькая история – незаметный кирпичик в портрете эпохи. Со своими собственными архивами ты более или менее понимаешь, как быть. А вот что делать с чужими?
Живет себе тихонечко бабушка-старушка, хранит в заветной сумочке письма от жениха с фронта, который позже стал ее мужем. Перечитывает их каждый день. Вместе со своим Леней они прожили достойную и славную жизнь. Автор писем умер, а маленькая сухонькая старушка все живет в своей крошечной квартирке, пропахшей лекарствами и пылью.
Что ее держит на этом свете? Внуки и правнуки, которые приходят только по праздникам? Герань на окошке, старый толстый кот? Нет, ее держат, как ни странно, вот эти письма, сложенные фронтовыми треугольничками. Пожелтевшие письма с расплывшимися чернилами от слез, которые раз за разом капают на шершавую бумагу. Там, в этих письмах, настоящее. Молодость, любовь. Ей шестнадцать, ему двадцать два. И вся жизнь впереди. Придет день, и эти бесценные письма тоже небрежно будут выброшены. Прямо с потертым ридикюлем. Не стоит жалеть? Умом понимаю, но сердце щемит.
Люди уходят, но любовь-то остается. Наваливаются фантомные чувства, когда хочется позвать того, кого уже нет, поговорить, написать ему, докричаться. Один американский фермер в память о своей супруге посадил около 6 тыс. молодых дубочков. В центре этой рощи он оставил большую поляну в форме сердца, чтобы Джанет видела сверху. Дубы за годы вымахали, поэтому о символе любви ее мужа никто и не догадывался, пока кто-то, пролетая на воздушном шаре над этой дубравой, не увидел рукотворное «сердце в лесу», усаженное нарциссами.
Для чего все это? Эти письма, разговоры с фотографиями, дубы, нарциссы? Лучше всего на этот вопрос отвечает латинская пословица Dum spiro, spero – пока дышу, надеюсь.
Чьи-то воспоминания на свалке оказываются каждый день. Их не спасти, хотя они тоже бесценное свидетельство истории. Эти люди жили, любили, творили. Они были! С горькой иронией думаю о том, что нашим архивам эта участь не грозит. Их можно будет уничтожить легко и изящно.
Одним нажатием клавиши на компьютере.