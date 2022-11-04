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​​​​​​​Думать на казахском

Раушан Утеулина, Акмолинская область

Марина Жакупбекова, в девичестве Рудик, говорит на чистейшем казахском языке, более того, пока в селе Егиндыколь в 2017 году не закрылся центр обучения языкам, преподавала его землякам, совмещая эту работу с основной.

Наверняка у егиндыкольцев, желающих выучить язык, отпадало всякое желание пожаловаться на трудности изучения, несовершенные методики или другие причины, слыша безукоризненную казахскую речь преподавателя русской по национальности.

Сегодня Марина Анатольевна, как и раньше, продолжает обучать, в том числе и государственному языку, малышей, работая воспитателем в казахской группе детского сада. Родом моя собеседница из села Ушаково Егиндыкольского района. Казахский язык был одним из ее любимых предметов в школе. Затем Марина Рудик поступила в столичный гуманитарно-педагогический колледж, в 2000 году вышла замуж за парня по имени Куат из аула Тоганас.

Марина стала любимой келин семьи Жакупбековых, свекровь в ней души не чаяла. Открытая, щедрая, уважительная невестка, говорящая по-казахски не хуже их самих, буквально впитывала все, что касается традиций казахского народа. Она практически сразу, начав участвовать в популярных тогда район­ных конкурсах на звание лучшей казахской келин, не знала равных себе по части знаний тонкостей народных обычаев, все время становясь победительницей. Помнится Марине Анатольевне такой курьезный случай: как-то ее пригласили участвовать в очередном таком состязании, приуроченном к Наурыз мейрамы, однако кандидатуру свою ей пришлось-таки снять. Будущие конкурсантки, узнавая, что им придется конкурировать с Жакупбековой, отказывались от участия…

Сегодня супруги воспитывают четверых детей. Двое старших уже определились: сын отслужил в армии, работает в столице, а дочь пошла по стопам мамы – стала педагогом, учит детей английскому языку.

Второе образование – дошкольного педагога – Марина Анатольевна получила на государст­венном языке. Воспитатель в младшей группе прививает малышам любовь к казахскому языку, его культуре, стараясь таким образом заложить в детях основу для изучения языка.

– Работаем с малышами в игровой форме. У меня нет особой методики обучения языку, я знаю одно: ребенку должно быть интересно постигать азы языка. Дети наиболее восприимчивы в этом возрасте, играя с ними, учу произношению специфических казахских звуков. Одной теме, к примеру, «Моя семья», «Животные», «Цифры», посвящаем целую неделю. Сложно с развитием и закреплением словарного запаса у детей из-за отсутствия речевой среды, ведь большинство населения так или иначе использует русский язык в повседневной жизни, – говорит Марина Жакупбекова.

Сама же, отвечая на вопросы, то и дело переходит с русского на казахский, говорит, ей так удобнее. Смеясь, добавляет, что давно уже думает на казахском, ставшем ее вторым родным языком, порой, когда пишет материал на русском, механически вставляет в текст казахские слова...

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