​Думать о будущем, анализируя настоящее

По каким направлениям развивать экономику Казахстана в новых условиях после карантина, на чем акцентировать внимание, что нужно сделать, чтобы соответствовать «человекоцентричности»?.. На эти и другие вопросы искали ответы казахстанские и зарубежные эксперты.

Как отметила, представляя рекомендации, эксперт Института мировой экономики и политики (ИМЭП) при Фонде Первого Президента РК, руководитель проекта Гульбану Пазылхаирова, комплексные аналитические исследования по вопросам модернизации стартовали в 2019 году. В группу исследователей вошли более 50 национальных экспертов, в том числе представители ИМЭП, Центра исследований и консалтинга (CRC), Центра прикладных исследований TALAP и подразделения Whiteshield Partners по региону «Евразия». Методологическую поддержку оказали известные зарубежные аналитики.

Красной нитью через исследование проходит идея «человекоцентричности». Как напомнили эксперты, Глава государства Касым-Жомарт Токаев в своем Послании от 2 сентября 2019 года отмечал главные приоритеты в деятельности государственных органов – общественный диалог, открытость и оперативное реагирование на нужды людей. Ранее о переходе на «человекоцентричность» говорил и Первый Президент Нурсултан Назарбаев. В частности, в своем Послании народу 2018 года Елбасы обозначил в качестве главного приоритета рост благосостояния казахстанцев.

Помимо этого, руководство страны уделяет большое внимание формированию и развитию человеческого капитала. Изучение его текущего состояния и стало одной из тем исследования. Также работа шла и по ряду других направлений, таких как новая экономическая модель и точки роста, пространственное развитие, государственное управление, взаимодействие граждан и государства, макроэкономическая среда.

В ход исследования внес свои коррективы очередной виток мирового экономического кризиса, который усугубила пандемия коронавируса.

– Такие шоки, какие мы сегодня испытываем, делают подвижными даже самые, казалось бы, надежные установки, – отметила Гульбану Пазылхаирова. – Выбор стоит очень жесткий. Нужно меняться, быть более восприимчивыми к изменениям, чтобы выжить и преуспеть.

По ее словам, борьба с коронавирусом дала два важных сигнала. Первый – в случае таких шоков, как эта пандемия, лучше всего справится с ситуацией функцио­нальное правительство, которое может управлять огромным объемом различных мер и ресурсов. Второй – государствам необходимо фокусироваться на развитии и поддержании в надлежащем состоянии общественной инфраструктуры, по максимуму отказываясь от других функций.

Отдельные блоки исследования курировали казахстанские эксперты – партнер CRC Ануар Буранбаев, руководитель Цент­ра прикладных исследований TALAP Рахим Ошакбаев и партнер Whiteshield Partners Каныш Тулеушин.

Ануар Буранбаев представил результаты исследования по направлению «Развитие человеческого капитала». По его словам, на него будут оказывать влияние две группы глобальных трендов. Первая – те факторы, которые относятся к «войне за таланты». Речь идет об усиливающейся «утечке мозгов» из развивающихся стран в лидирующие в экономике государства. То есть за хороших отечественных специалистов придется побороться, создать для них условия, в которых они смогут реализовать свой потенциал на родине.

Вторая группа трендов касается трансформации навыков. Мир стремительно меняется, и сегодня базовая грамотность, физический труд и формальные дипломы все меньше гарантируют работу и доходы.

– Стремительно растет спрос на три группы навыков, первые – технологические, то есть понимание, умение разрабатывать и внедрять инновации, – уточнил Ануар Буранбаев. – Вторая группа – социальные и эмоциональные навыки, такие как предпринимательство, лидерство, инициативность, коммуникабельность. Третьи – высшие когнитивные навыки – креативность, критическое мышление, возможность обработки сложной информации.

Его коллега по исследованию Каныш Тулеушин обратил внимание на то, что новая реальность создает новые вызовы и возможности, требует новых подходов. Для того чтобы успешно решить все задачи Третьей модернизации, например, потребуется внедрить в работу всей государственной системы в Казахстане принцип «люди прежде всего».

– Необходимо смещение фокуса в развитии страны с экономики на социальную сферу. Граждане должны быть в центре государственной политики. Следует также осуществить переход к децентрализованной и сбалансированной региональной политике, – считает эксперт.

В свою очередь Рахим Ошакбаев представил рекомендации по дальнейшему развитию государственного управления. В данной сфере, по его словам, во всем мире сформировался тренд – запрос на более прозрачное, эффективное госуправление, сильную обратную связь и участие граждан в принятии управленческих решений. Для этого, по словам эксперта, в Казахстане нужно в том числе переформатировать работу гос­аппарата, принять меры для сокращения доли государства в экономике.

– Если говорить о проблемных зонах, мы выявили следующие: короткий горизонт планирования, громоздкая система гос­планирования, избыточность и дублирование госфункций, низкий уровень технологичности и цифровизации госаппарата, а также неэффективность механизмов его взаимодействия с гражданами, – подчеркнул Рахим Ошакбаев.

Результаты комплексного аналитического исследования представлены в 5 книгах. Первая посвящена состоянию и развитию макроэкономической сферы. В ней рассматриваются новая модель Национального фонда, вопросы бюджетной устойчивости, вывода экономики из «тени», налоговая реформа. Также изучены вопросы повышения эффективности и прозрачности управления государственными социальными активами, укрепления банковской стабильности и другие.

Вторая книга описывает возможные контуры реформы государственного управления. В ней представлены рекомендации по выработке госполитики, направленной на повышение благосостояния граждан, а также по упорядочению функцио­нала госсектора, улучшению результативности бюджета, развитию гражданской активности в регионах и усилению местных сообществ.

Третья книга раскрывает воп­росы развития человеческого капитала. В ней исследователи представляют свое видение барьеров, мешающих стране войти в передовую тридцатку. В рекомендациях обозначены системные инициативы. В частности, исследование показало, насколько человечес­кий капитал в нашей стране неоднороден. А значит, любые меры по повышению его качества должны различаться как по регионам, так и по группам в разрезе структуры занятости, доходов и других факторов.

Четвертая книга – рекомендации по новым стимулам экономики. Эксперты рассматривают направления и меры ее диверсификации за счет усиления развития обрабатывающей промышленности, перехода на интенсивную модель агропромышленного комплекса, становление креативных индустрий и инноваций, улучшение предпринимательских институтов, включая обеспечение здоровой конкурентной среды.

Пятая книга рассматривает вопросы развития пространства и повышения эффективности региональных политик развития.

Исследователи отдельно отмечают, что результаты проделанной работы носят рекомендательный характер и не являются альтернативой реа­лизуемым государственным программам и концепциям развития.