​Думать о тех, кто идет следом за тобой

Если быть откровенным, я был приятно удивлен, как тепло и с большим уважением о нем говорят люди, которые работают с ним много лет. Ощущение, что это все рассказывают про родного и горячо любимого человека, не покидало меня ни на минуту. Мне самому лично захотелось убедиться в правдивости всего услышанного, и я буквально напросился на встречу с ним.

Хасен Солтанбаев родился 22 сентября 1956 года в поселке Майкаин Павлодарской области. После окончания школы отслужил два года в рядах Советской армии. Имеет два высших образования – техническое и экономическое. Свою трудовую деятельность начал в июле 1977 года учеником слесаря на машиностроительном заводе им. С. Кирова.

– Я вышел, как говорится, из трудового коллектива, – рассказывает Хасен Жумагалиевич. – Десять лет, день в день, отработал на заводе. Коллектив был громадный – 8 или 10 проходных. Работал и параллельно учился. Начинал учеником слесаря, постепенно вырос профессионально до пятого разряда. Затем стал мастером, а это уже руководитель производственного процесса, человек, который обеспечивает фронт работы для очень большого числа людей. Это уже инженерно-техническая должность и большая ответственность. Сколько всего интересного о производстве и сослуживцах я узнал тогда, – с ноткой ностальгии в голосе вспоминает он. – Мне было чуть больше тридцати, когда меня перевели на партийную работу. Это тоже, скажу я вам, еще какая школа жизни.

Хасен Жумагалиевич работал в Московском райкоме партии города Алматы, курировал промышленность и оборонный комплекс района. Занимал руководящие должности в АО «Мерей». В 1997 году был назначен первым заместителем акима Турксибского района города Алматы, где была сконцентрирована третья часть промышленности города, в том числе оборонные, машиностроительные предприятия, сюда же входили железная дорога и авиация. В 2001 году Солтанбаев назначен председателем правления АО «Алатау», предприятия оборонного значения.

Свои достижения в работе он не любит выпячивать. Считает их прямой заслугой коллектива. Но справедливости ради отметим, что под его руководством в АО «СЗТК «МунайТас» с 2004 года проходило становление первого пилотного проекта в нефтетранспортной отрасли между суверенным Казахстаном и Китаем – нефтепровода Кенкияк – Атырау, который является начальным этапом в сооружении крупнейшего нефтепровода Казахстан – Китай. Акционерное общество в свое время одним из первых в отрасли успешно прошло сертификацию по ISO 9001:2000 «Системы менеджмента качества», ISO 14001:2004 «Системы менеджмента окружающей среды» и OHSAS 18001:1999 «Системы менеджмента в области охраны труда и предупреждения профессио­нальных заболеваний». Дважды (2007, 2009) принимало участие в республиканском конкурсе на соискание премии Президента Респуб­лики Казахстан «За достижения в области качества» в номинации «Лучшее предприятие, оказывающее услуги» и награждено почетными грамотами от Администрации Президента РК.

В свою очередь именно соратники по работе считают, что полное и досрочное погашение в международных банках займов, полученных на строительство нефтепровода Кенкияк – Атырау, удалось произвести лишь благодаря дальновидности и деловому чутью Хасена Солтанбаева. Это позволило предприятию успешно развивать свою экономику, несмотря на внешние риски.

– Сегодня мы живем в независимом государстве и должны быть реальной опорой для него. Моя жизненная позиция такова – надо думать о тех, кто идет следом за тобой. На наш век выпала смена формаций. Есть китайская мудрость: не дай бог тебе жить в эпоху больших перемен. А нам выпала такая судьба. И я скажу так: эти испытания мы выдержали с достоинством. Сегодня нашей стране уже четверть века. Нам повезло с Главой государства. Он взял на себя такую огромную ответственность и повел нас за собой. Но и мы должны не подвести его и все делать так, чтобы он мог идти вперед, не оглядываясь.

О себе Хасен Солтанбаев говорит неохотно. А вот о своих подчиненных и о том, как его родной коллектив способен сплотиться ради общего дела, рассказывать может часами.

– Я бы не стал называть главным делом своей жизни какой-то отдельный проект, – говорит Хасен Жумагалиевич. – Мы востребованы нашим государством. И это очень важно. Воспитать своих детей, дать путевку в жизнь многим другим ребятам, в том числе своим коллегам, – это, наверное, самое большое достижение человека, когда он воочию видит результаты своего труда, которые проявляются в молодом поколении. Мы с супругой проживаем хорошую жизнь. У нас четверо внуков, два прекрасных сына. Нам удалось воспитать своих детей человечными, порядочными, грамотными людьми. Вот это для меня главное. Доведись прожить жизнь заново – ничего бы в своей судьбе не поменял.

И это не просто слова. Ярким примером служит еще один факт биографии Солтанбаева. На своей родине, в Торайгырском сельском округе Павлодарской области, Хасен Жумагалиевич приложил много сил, энергии, вложил личные средства для строительства и ввода в эксплуатацию Дворца культуры, в котором функционируют библиотека, спортивный комплекс, кинотеатр, все то, что так необходимо для воспитания подрастающего поколения.

Ему присущи высокая гражданственность и порядочность, принципиальность, глубокое чувство ответственности, бережное отношение к людям. При этом он сохраняет присущую ему скромность и считает лучшим человеческим качеством порядочность.

Хасен Солтанбаев награжден тремя благодарственными письмами от имени Главы государства: дважды – за добросовестно исполненные обязанности в качестве доверенного лица Президента РК и за высокие показатели в труде. Также имеет государственные награды СССР, Республики Казахстан и Российской Федерации.

Хасен Жумагалиевич знает множество пословиц и поговорок. В считанные секунды своим личным примером и энтузиазмом он может так «зажечь» коллектив, что начинает крутиться даже то, что в принципе не могло вращаться. Его характер закалился, пройдя сквозь заводские горны и молоты. Он – Человек с большой буквы, достойный сын своего народа, уважаемый руководитель и при всем этом остается всегда открытым для общения.