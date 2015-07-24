Думайте сами, решайте сами Свежий выпуск 409 Людмила КОРИНА

Решен вопрос обеспечения льготного проезда на общественном транспорте студентов и учащихся колледжей. Говорилось также о том, что сейчас требуются новые подходы в решении актуальных проблем. Государство оказывает поддержку всем категориям молодежи, создает условия для самореализации и успешной карьеры. В рыночных реалиях поставленных целей добиваются только думающие, настойчивые и трудолюбивые люди. Вместе с тем более высокие результаты достигаются объединенными усилиями и скоординированными действиями. Что и обеспечивает молодежный маслихат. В ходе сессии обсуждены вопросы приоритетов его дальнейшей работы и условия проведения конкурса «Лидер года», которые будут определяться в 13 номинациях.



