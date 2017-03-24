​«Думы мои, думы…»

Мероприятие, посвященное памяти выдающегося украинского поэта и художника Тараса Шевченко, собрало в Евразийском национальном университете им. Л. Гумилева людей разных возрастов и национальностей. Организаторы были рады каждому, встречали гостей радушно и тепло.
Запомнились сидящие на сцене пожилые женщины в красивых национальных нарядах. Они сразу притягивали взгляды зрителей, заполнявших зал: прекрасные украинские вышиванки, ярко-красные бусы, разноцветные венки с лентами придавали им особое очарование, восхищали. Это были участницы вокального ансамбля «Червона калина», который на протяжении многих лет является визитной карточкой украинского культурного центра.
– Такие встречи стали уже традиционными, – заметил руководитель УКЦ «Ватра» Астаны, главный редактор республиканской газеты «Українські новини» Тарас Чернега. – Шевченковские дни в марте проходят не только в Украине, но и в других странах. 9 марта 1814 года Тарас Шевченко родился, 10 марта 1861 года его не стало. 47 лет, отпущенные ему судьбой, были насыщенными и плодотворными. Десять из них поэту и художнику выпало провести в ссылке в Казахстане. Именно на казахской земле он создал около 450 замечательных рисунков, из них более 300 посвятил казахскому народу. Праздники в честь Тараса Шевченко проводятся по всей республике – в Павлодаре, Актау, Атырау, Алматы, Костанае.
В столице среди почетных гостей были первый секретарь посольства Украины в Казахстане Владимир Коваль, председатель чечено-ингушского этнокультурного объединения «Вайнах» Астаны Салман Героев, куратор воскресных школ от управления образования Астаны Роза Каскабаева.
– Благодаря уникальной модели межэтнического согласия, реализованной в Казахстане, дети имеют возможность изучать культуру, язык, историю своего народа. Сегодня в столице работают 12 воскресных школ, где занимаются более 500 учащихся, – отметила Роза Каскабаева. – Мероприятия, подобные сегодняшнему, также важны для воспитания подрастающего поколения.
Праздник украинской культуры получился интересным, душевным, эмоционально насыщенным. Возложение цветов к портрету Тараса Шевченко стало самым торжественным моментом. Он же и был самым грустным: поэт прожил недолгую жизнь, не имел возможности вернуться на родину, к любимому Днепру...
Разнообразная программа понравилась всем. Порадовали мастерством ветераны самодеятельного творчества из ансамбля «Червона калина», исполнившие украинские народные, песни на слова Шевченко, посвящения ему. Заслуженный восторг зрителей вызвали звонкие голоса певиц ансамбля «Чаровницы», а юные участницы танцевального коллектива «Ватряночка» представили украинские и казахские танцы. Ученики и преподаватели украинской воскресной школы, действующей при УКЦ «Ватра», читали стихотворения поэта, подготовили выступления и совсем маленькие артисты, будущие ученики школы – Марк Пневский и Миша Прокопенко.
Для многих в Казахстане знакомство с украинской культурой начинается с произведений этого самобытного поэта и художника, отметил настоятель Украинской церкви Астаны отец Андрей:
– Тарас Шевченко даже в самые трудные дни испытаний оставался жизнерадостным, общительным человеком. Много работал, писал, проявил величие духа. Если вам доведется читать «Кобзарь», воспринимайте автора не только как классика, но и нашего современника.
Поэзия Шевченко на самом деле современна, она понятна и близка сегодня, как и полтора столетия назад. Сочинения поэта включены с нынешнего учебного года в школьную программу казахстанских школ.