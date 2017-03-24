​«Думы мои, думы…»

Мероприятие, посвященное памяти выдающегося украинского поэта и худож­ника Тараса Шевченко, ­собрало в Евразийском национальном университете им. Л. Гумилева людей разных возрастов и национальностей. Организаторы были рады каждому, встречали гостей радушно и тепло.

Запомнились сидящие на сцене пожилые женщины в красивых национальных нарядах. Они сразу притягивали взгляды зрителей, заполнявших зал: прекрас­ные украинские вышиванки, ярко-красные бусы, разноцветные венки с лентами придавали им особое очарование, восхищали. Это были участницы вокального ансамбля «Червона калина», который на протяжении многих лет является визитной карточкой украинского культурного центра.

– Такие встречи стали уже традиционными, – заметил руководитель УКЦ «Ватра» Астаны, главный редактор республиканской газеты «Українські новини» Тарас Чернега. – Шевченковские дни в марте проходят не только в Украи­не, но и в других странах. 9 марта 1814 года Тарас Шевченко родился, 10 марта 1861 года его не стало. 47 лет, отпущенные ему судьбой, были насыщенными и плодотворными. Десять из них поэту и художнику выпало провес­ти в ссылке в Казахстане. Именно на казахской земле он создал около 450 замечательных рисунков, из них более 300 посвятил казахскому народу. Праздники в честь Тараса Шевченко проводятся по всей республике – в Павлодаре, Актау, Атырау, Алматы, Костанае.

В столице среди почетных гостей были первый секретарь посольства Украины в Казахстане Владимир Коваль, председатель чечено-ингушского этнокультурного объединения «Вайнах» Астаны Салман Героев, куратор воскрес­ных школ от управления образования Астаны Роза Каскабаева.

– Благодаря уникальной модели межэтнического согласия, реализованной в Казахстане, дети имеют возможность изучать культуру, язык, историю своего народа. Сегодня в столице работают 12 воскресных школ, где занимаются более 500 учащихся, – отметила Роза Каскабаева. – Мероприятия, подобные сегодняшнему, также важны для воспитания подрастающего поколения.

Праздник украинской культуры получился интересным, душевным, эмоцио­нально насыщенным. Возложение цветов к портрету Тараса Шевченко стало самым торжественным моментом. Он же и был самым грустным: поэт прожил недолгую жизнь, не имел возможности вернуться на родину, к любимому Днепру...

Разнообразная программа понравилась всем. Порадовали мастерством ветераны самодеятельного творчества из ансамб­ля «Червона калина», исполнившие украинские народные, песни на слова Шевченко, посвящения ему. Заслуженный восторг зрителей вызвали звонкие голоса певиц ансамб­ля «Чаровницы», а юные участницы танцевального коллектива «Ватряночка» представили украинские и казахские танцы. Ученики и преподаватели украинской воскресной школы, действующей при УКЦ «Ват­ра», читали стихотворения поэ­та, подготовили выступ­ления и совсем маленькие артисты, будущие ученики школы – Марк Пневский и Миша Прокопенко.

Для многих в Казахстане знакомство с украинской культурой начинается с произведений этого самобытного поэта и художника, отметил настоятель Украинской церкви Астаны отец Андрей:

– Тарас Шевченко даже в самые трудные дни испытаний оставался жизнерадостным, общительным человеком. Много работал, писал, проявил величие духа. Если вам доведется читать «Кобзарь», воспринимайте автора не только как классика, но и нашего современника.

Поэзия Шевченко на самом деле современна, она понятна и близка сегодня, как и полтора столетия назад. Сочинения поэта включены с нынешнего учебного года в школьную программу казахстанских школ.