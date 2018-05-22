Думы о мясе и молоке

Прошедший в Жанакорганском районе Приаралья IV областной слет животноводов в очередной раз продемонстрировал позитивные перемены в развитии агропромышленного комплекса региона. Так, один из ключевых показателей успеха – объем инвестиций в сфере АПК – за последнюю пятилетку вырос в области в 23 раза. Красноречивы и статистические сведения в животноводстве: за этот же период производство мяса увеличилось в 2,7 раза, молока – в 1,6 раза.

Кызылординцы действительно в последние годы добиваются существенного прироста поголовья сельскохозяйственных животных, превысив рекорды наиболее благополучного в истории области 1993 года, который стал своего рода эталоном в статистических отчетах и индикатором состояния животноводческой отрасли. Спустя четверть века стадо крупного рогатого скота увеличилось на 29,6%, поголовье лошадей – на 50,4%, а количество верблюдов – и вовсе на 52,5%.

И это закономерно. Приаралье находится в лидерах в республике по реализации государственных программ развития животноводства «Сыбаға», «Алтын асық», «Құлан», активно закупая все виды племенного скота. За минувшую пятилетку только хозяйства-репродукторы приобрели 4,5 тыс. голов породистого крупного рогатого скота и 36 тыс. голов племенных овец. Построено множество откормочных площадок, на которых в общей сложности ежегодно доводится до товарной кондиции 23 тыс. голов КРС. Большая работа проведена и в укреплении материально-технической базы ветеринарных служб.

При этом кызылординцы используют на селе и немало других возможностей для пополнения стад на своих подворьях, чему способствуют различные регио­нальные программы льготного кредитования. Во многом благодаря государственной поддержке животноводство стало по-настоя­щему массовым явлением. Это отмечается и при создании движения сельхозкооперации.

Так, за 2 предыдущих года 2 320 крестьянских хозяйств открыли в Приаралье 84 сельскохозяйственных кооператива, 60 из которых – животноводческие. Теперь эти объединения активно пользуются механизмами государственной программы развития АПК, приобретая скот в еще больших количествах, создавая откормочные площадки и молочные фермы. Кроме того, одним из главных приоритетов деятельности местного института развития – АО «НК «СПК «Байконур» – также определена реализация совместных животноводческих проектов и в целом развитие отрасли. В минувшем году через социально-предпринимательскую корпорацию на эти цели был направлен миллиард тенге, в текущем – финансирование увеличено до 1,3 млрд.

На основе комплексных маркетинговых исследований в регионе разработана карта развития АПК, в которой животноводство – один из главных драйверов. В рамках этого документа планируется к 2021 году увеличить экспорт сельхозпродукции до 5 раз. Немалая роль в реализации амбициозных планов отведена непосредственно животноводческой отрасли, которая должна к 2022 году нарастить производство мяса на 13 тыс. тонн и молока – на 68 тыс. тонн. И у специалистов нет сомнений в том, что эти задачи будут решены.

Комплексные меры уже приняты по всем направлениям: от наращивания производства кормов до реализации конкретных проектов. Открыты и строятся новые производственные объек­ты – комбикормовые заводы, птицефабрики и другие комплексы. Скоро начнется возведение и крупнейшего мясокомбината, соответствующего международным стандартам.

По сведениям областного управления сельского хозяйства, в 2018 году за счет ввода в эксплуатацию новых предприятий регион сможет нарастить производство животноводческой продукции. В частности, по прогнозам специа­листов, по сравнению с 2017-м ожидается рост производства мяса на 17%, молока – на 7%, яиц – на 65%, а выпуск мяса птицы увеличится почти в 70 раз!

…Традиционный областной слет животноводов стал хорошей деловой площадкой, конечно же, не только для демонстрации позитивных перемен, но и для обсуж­дения имеющихся возможностей и проблем, обмена опытом, поиска партнеров. С каждым годом число участников профессионального форума расширяется за счет гос­тей, прибывающих из других регионов. Наряду с представителями Министерства сельского хозяйства, руководителями рес­публиканских институтов развития, ведущими сотрудниками специализированных научно-исследовательских центров на этот раз к традиционным участникам присоединились коллеги из Актюбинской, Атырауской, Жамбылской, Западно-Казахстанской, Карагандинской и Южно-Казах­станской областей.

Выступая на слете, аким Кызылординской области Крымбек Кушербаев напомнил слова Президента Нурсултана Назарбаева­ об огромном потенциале агропромышленного комплекса страны, который по многим позициям может стать мировым лидером в производстве аграрной продукции. Немало было сказано и о значимости развития животноводства. В то же время, как отметил глава региона, животноводство, будучи традиционным и исконным занятием казахского народа, и сегодня остается одной из ведущих отраслей экономики республики.

Зашел разговор и об инвестиционной привлекательности отрас­ли: заинтересованность в сотрудничестве с регионом, по словам Крымбека Кушербаева, проявляют инвесторы из России, Монголии, Ирана, Китая и государств Европы. Растут и экспортные возможности Приаралья. Выгодное географическое расположение позволяет наладить поставки сельхозпродукции в Центральную Азию, Россию, страны Европы, Китай.

После строительства железной дороги Жезказган – Саксаульск – Бейнеу для региона открыт торговый маршрут в Иран и страны Персидского залива. И это нап­равление уже осваивается: в минувшем году кызылординцы экспортировали 2,3 тыс. овец в Иран, Монголию и ОАЭ.

Не обошел вниманием аким области и ряд проблем, стоящих перед животноводческой отраслью. По-прежнему имеются недостатки с кормовой базой, сдерживают развитие размещение поголовья скота в частном секторе и низкий уровень продуктивности местного поголовья скота. По словам Крымбека Кушербаева, в связи с этим необходимо принять меры для максимального использования пастбищных земель, создания репродуктивных хозяйств и объединения частных подворий, внедрения новых технологий переработки мясомолочной продукции, кожи и шерсти. Решение этих задач поспособствует и трудоуст­ройству сельского населения. Отметил руководитель региона и весомую поддержку государства, которое направляет значительные финансовые средства на развитие отрасли.

…В рамках слета состоялся семинар на тему «Развитие племенного животноводства и пути повышения конкурентоспособнос­ти продукции животноводства», на котором обсуждался широкий круг актуальных вопросов. В частности, под пристальным вниманием оказались Программа развития животноводства в Казахстане на 2018–2027 годы, текущее состояние и потенциал развития племенного животноводства. Ряд докладов был посвящен региональной тематике: возможностям развития каракулеводства, реализации кластерных проектов, успехам животноводов Жанакорганского района, благодаря которым он и получил право принять очередной региональный слет.

Для участников форума была развернута выставка продукции местных сельхозтоваропроизводителей, ветеринарной техники, оборудования. Посетили они и ряд передовых предприятий района – репродуктивные хозяйства «Орда Агротехнология» и «Бекарыс Агрофуд», которые совместно с АО «НК «СПК «Байконур» занимаются воспроизводством племенного крупного рогатого скота. Первое приобрело 150 голов КРС мясного направления породы санта гертруда, второе – 300 голов знаменитой калмыцкой породы.

А завершился двухдневный слет животноводов чествованием лучших работников сферы АПК регио­на, которые были награждены медалями, почетными грамотами Минсельхоза и благодарственными письмами акима области. Отмечен высокий вклад в развитие отрас­ли и 30 местных животноводов, которым вручили специальные награды и ценные призы. Затем участников форума ждали замечательная концертная программа и увлекательные состязания по национальным видам спорта.