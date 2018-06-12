Дурная трава до ареста довела

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Галина Вологодская, Восточно-Казахстанская область

– Как показала экспертиза, 43-летний житель областного центра прятал высушенную марихуану, – рассказали в пресс-службе ДВД. – Общий вес партии составил 4,3 килограмма. Мужчина ранее неоднократно судимый за имущественные преступления.

Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания. Начато досудебное расследование по части 3 ст. 297 («Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов»). Наркодилеру грозит лишение свободы на срок от 10 до 15 лет с конфискацией имущества.

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