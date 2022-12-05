Душа домбры

В современном казахском национальном музыкальном искусстве принято разграничивать домбровую традицию на две ветви – токпе и шертпе. По словам докторанта кафедры «Музыковедение» Казахского национального университета искусств Айжан Канатовой, этими же терминами принято обозначать технику извлечения звука – кистью (токпе) и щипком (шертпе).

Мастер игры кюев шертпе Жангали Жузбай считает, что разделение кюев на традиции шертпе и токпе связано и с региональными факторами: кюи токпе принадлежат Западному Казахстану, а кюи шертпе исполняют в восточном, центральном и южном регионах страны.

Для шертпе кюев характерны утонченная камерность, мягкое щипковое звукоизвлечение пальцами. Их содержание – психологические зарисовки, глубокие человеческие переживания, образы природы, лирические женские «портреты».

На республиканский фестиваль традиционной музыки «Шертпе күй» поступило 45 зая­вок от зарекомендовавших себя исполнителей кюев в возрасте от 16 до 35 лет. Мероприятие было впервые организовано на базе Казахского национального оркестра народных инструментов им. Курмангазы. Ранее оно проходило в Талдыкоргане.

Творческое состязание состоя­ло из двух туров. По его условиям участники должны были исполнить пять произведений представителей традиционной школы шертпе и одну мелодию современного композитора по выбору.

На фестивале прозвучали произведения основателей традиционной казахской школы кюев – Таттимбета, Кожеке, Сугира, Альшекея, Бейсемби, а также народные, древние и неизвестные кюи. Были также представлены лучшие шертпе кюи современников – Толегена Момбекова, Кенжебека Кумисбекова.

– Организация такого рода фес­тивалей способствует широкой популяризации стиля шертпе, поддержке молодых и перспективных исполнителей, а также повышению патриотизма и узнаваемости национальной культуры, – отметил министр культуры и спорта РК Даурен Абаев.

В состав жюри конкурса вошли казахстанские деятели культуры в области традиционного исполнительского искусства – Жангали Жузбай, Секен Турысбеков, Мурат Абугазы, Билал Ысак и Батыржан Мыктыбаев.

Лауреатами третьей премии стали молодые кюйши Ержанат Жаркыннур, Илияс Турсынбек и Бекет Бексултан. Все они получили статуэтки и денежные призы в размере 300 тыс. тенге. Второе место фестиваля заняли Сырым Шонбаев и Ардак Елеусыз. Их наградили денежными сертификатами на сумму 500 тыс. тенге. Первое место и награду в 750 тыс. тенге получили Дарын Кудайбергенов и Толеби Нургали.

Обладателем Гран-при фестиваля стал Мадияр Сулейменов. Из рук Даурена Абаева он получил памятную статуэтку и денежный приз в размере 1 млн тенге.

Дипломы в номинации «На­дежда» получили Лунара Мауетбек и Нуржан Илиясов.

Дипломантами фестиваля стали Айымгуль Саматова (Алматы), Жанту Дадабаев (Астана), Инжу Тлеубек (Алматы), Дастан Токтаров (Алматы), Ерболат Талапхан (Семей).

В рамках фестиваля состоялось еще одно знаковое событие – в честь предстоящего 90-летия Казахского национального оркест­ра им. Курмангазы и 40-летия Казахского государственного академического фольклорно-этнографического оркестра национальных инструментов им. Н. Тлендиева двум коллективам были подарены по 20 домбр.

– В этом году мы провели множество встреч с творческими коллективами. И один из главных вопросов, который поднимался в ходе открытого диалога, – необходимость обновления и закуп новых музыкальных инструментов. Мы попросили мастера Жолаушы Турдыгулова изготовить 40 домбр и сегодня с радостью вручаем их двум оркестрам, – сказал министр культуры и спорта Даурен Абаев.

Стоит отметить, что домбры были куплены за личные средства предпринимателя и мецената Тимура Турлова.