Общество
Душа в душу

18 Сам Нурсултан Абишевич задал тон откровенному разговору, принявшему формат диалога. Казахстан – это наш общий успех, общая гордость. Мы – дети одной земли, и потому-то всех нас наполняет забота о том, чтобы достойно пройти путь к новым целям. Политика Лидера нации стала при этом яркой путеводной звездой.

Наши бескрайние степи быстро покрываются весенней зеленью. Еще вчера чернеющие после зимней стужи ветки превращаются в гибкие прутья с лопающимися почками. Удалью, доблестью и крестьянской мудростью наполнится скоро майская хлебная нива. Стать участником 60-й целинной весны – высокая честь каждого сельчанина. 

Президент с особой трогательностью в голосе говорил на сессии ассамблеи о героической целинной эпопее, которая создала крупнейшую житницу на нашей планете. Казахстанское зерно кормит мир. Труд был и всегда останется самой надежной дорогой к процветанию и благосостоянию. С особой волнительностью прозвучали и слова костанайского фермера Бориса Князева:

– Вы сказали: на земле пахать надо! И мы пашем! Мы и дальше будем двигаться вперед вместе с вами «с назарбаевской скоростью», с президентской уверенностью в завтрашнем дне. Кто в Казахстане постоянно работает, не может быть бедным. Воистину так. Трудись, дерзай! Позволю себе назвать имена некоторых евреев, которые вместе с тысячами хлеборобов других наций отличились в те героические целинные годы: Моисей Гендельман, Давид Пимштейн, Лия Гольдберг, Ефим Блох, энергетик Вениамин Левин, детский врач Марк Темкин и многие-многие другие. Надеемся, что культурному центру «Алеф» города Астаны  удастся выпустить книгу о судьбах евреев, оказавшихся в те героические годы в эпицентре рождения целины.

Несомненно, у каждого участника сессии особое чувство вызвало выступление приехавшего из далекой Псковщины Александра Ващенкова. Он – глава Невелевского района. На этой земле покоится прах казахстанской героини Маншук Маметовой. Прошлой осенью исполнилось 70 лет со дня ее героической гибели. 

Невельцы, сказал гость, хранят память о воинах-казахстанцах. Он вспомнил имя другого храбреца, командира 100-й казахстанской стрелковой бригады полковника А. Баймульдина. Освободив город от фашистов, тот стал первым его комендантом, и люди увидели, какое доброе сердце у этого мужественного, сурового казахстанского офицера. 

Глава государства Нурсултан Назарбаев вновь, как и на прошлых встречах с ассамблеевцами, говорил о равнозначимости двуязычия на государственном уровне, о необходимости проявления уважительности к языкам всех этносов, проживающих в нашей многонациональной стране. Нет магии сильнее, чем магия слов. Слово – цветок, дело – плод. 

Обидно и досадно, что в суматохе больших и малых забот беднеет и упрощается наш словарный запас. Но зато в изобилии мы слышим весьма сомнительные изречения, слова грубости и невежества. Как тут не вспомнить слова Льва Николаевича Толстого: «Часто слышишь, что молодежь говорит: я не хочу жить чужим умом, я сам обдумаю. Зачем же тебе обдумывать обдуманное? Бери готовое и иди дальше. В этом сила человечества».

Астана – самая молодая столица. С каждым днем она становится красивее. И астанинцы, как и все другие казахстанцы, должны жить красиво, обогащаясь культурными ценностями всех этносов. Жить, как было сказано Президентом, душа в душу.

Моисей ГОЛЬДБЕРГ,
заслуженный работник культуры Казахстана, руководитель еврейского культурного центра «Алеф»

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