Души прекрасные призывы

О том, что есть реальная угроза невыполнения плана весеннего призыва, сообщил на заседании областного акимата заместитель начальника департамента по делам обороны СКО Марат Каримов. Призывная кампания началась 1 марта, но еще в январе-феврале здесь были изучены дела 2 313 призывников, и из них годными для призыва оказались только 210 молодых людей.

Марат Каримов назвал основные причины такой ситуации. За последние 10 лет призывной ресурс Северо-Казахстанской области сократился на 60% – с 38 до 16 тыс. призывников. СКО граничит с Курганской, Тюменской и Омской областями Российской Федерации, что позволяет призывникам уехать в Россию на время призывной кампании.

Еще одна причина – не слишком крепкое здоровье призывников. Из общего количества молодых людей, проходящих медицинскую комиссию, годными без ограничений признаются лишь 15%, ограничения по состоянию здоровья имеют 45%, еще 40% призывников признаются вообще негодными к воинской службе в мирное время.

Зачастую работники военкоматов не знают, где вручить повестку призывнику, поскольку он не живет по месту регистрации, а адрес фактического проживания не сообщил в военкомат. Поэтому сегодня неизвестно точное местонахождение 967 призывников.