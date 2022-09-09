Душил, пинал, избивал: истязавшего собаку мужчину задержали в Алматы

В городе Алматы задержали мужчину, который на глазах у очевидцев издевался над собакой, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Telegram-канал POLISIA.KZ.

Живодера сняли на видео очевидцы.

В управлении полиции Ауэзовского района проинформировали, что мужчина на видео задержан. Это житель микрорайона «Сайран» Алматы Б. 1986 года рождения.

«Его действиям будет дана квалификация и правовая оценка в соответствии законодательством Республики Казахстан. Дело зарегистрировано по части 1 уголовной статьи «Жестокое обращение с животными». Мужчина понесёт наказание за содеянное», – пообещали в полиции.