Душили и выбили зубы. Подозреваемого во зверском нападении на женщину задержали в Шымкенте

Сотрудники полиции установили и задержали подозреваемого в избиении матери двух детей, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на пресс-службу ДП Шымкента.
Управлением полиции Абайского района Департамента полиции города Шымкент по факту получения 26 мая телесных повреждений 39-летней местной жительницы, проводится досудебное расследование по части 1 статьи 107 УК РК “Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью”.
На месте происшествия следственно-оперативная группа провела все необходимые мероприятия и установила лицо, причастное к совершению преступления.
"В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции задержан 48-летний местный житель и водворен в изолятор временного содержания. Назначены ряд соответствующих экспертиз. По инициативе руководства Департамента полиции города Шымкент была организована встреча с участием Айгуль Рахметовой – специалиста в области телесно-ориентированной психологии, экстренной психологической помощи, детско-родительских отношений и Айгуль Орынбек – юриста, члена Национального совета общественного доверия при Президенте Республики Казахстан с потерпевшей. По заключению назначенных экспертиз будет принято процессуальное решение", - говорится в сообщении.
Как отметили в пресс-службе, ход расследования находится на контроле руководства прокуратуры и Департамента полиции города Шымкент.
Напомним, ранее глава ОФ "Немолчи" Дина Тансари (Смаилова) сообщила
о жестоком нападении на женщину в Шымкенте.