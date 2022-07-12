Колонка обозревателей
Душный теннис
Кирилл Пяртель

Чего было больше на этих выходных в сети – фотографий Уимблдона или розового заката в Алматы? Такое ощущение, что все сосредоточились на двух новостях, каждая из которых прекрасна по-своему. Причем закат – безусловно прекрасный, без каких-либо сомнений и подводных камней. С победой Елены Рыбакиной – сложнее. Причем на два лагеря разделились даже те, кто о большом теннисе слышит впервые в жизни.

В чем сомнения? Елена – натурализованный спортсмен и не является воспитанницей казахстанской школы тенниса. И здесь бомбит массово: почему мы тратим на легионеров, а не своих детей, почему российские СМИ поздравляют Рыбакину как свою, подчеркивая в новостях, что уроженка Москвы впервые выиграла престижный турнир?..

Все это, конечно, глупости. Большой теннис, и об этом прямо сказал тренер спортсменки – это вообще не про страны и национальности. Это спорт личности, характера, силы воли. В спортивном плане можно и нужно радоваться исключительно за конкретного человека, который сделал невероятное. И это не чужой для нас человек, потому что победа добыта под флагом Казахстана.

Что же касается неспортивной час­ти, то менеджерский успех тоже никто не отменял. Оценить талант, увидеть перспективы и правильно инвестировать тоже нужно уметь. Сравнение, конечно, не самое корректное, но мы же испытываем радость, покупая японскую машину. Вряд ли в этот момент кто-то сокрушается, что мы инвестируем в зарубежный автопром, а не вкладываем в отечественное машиностроение. Хотя могли бы…

В спорте так же. Сейчас у нас появилась возможность как Америке «пылесосить таланты», собирая под своим флагом талантливых и целе­устремленных. Что касается инвес­тиций в легионеров… Есть плохие примеры, когда заканчиваются деньги, и спортсмены уходят, оставляя за собой пустоту. Но есть и другой путь, когда именно сильные и успешные буквально в одиночку вытягивают за собой целые виды спорта. И здесь все тоже зависит от менеджеров: как они смогут «монетизировать» этот успех на пользу казахстанской школы тенниса. Большой спорт, как новогодняя елка, на вершине которой обязательно должна быть звезда, иначе не будет никакого праздника. Такой звездой стала Елена.

Кстати, о деньгах, за победу в турнире 23-летняя спортсменка заработала 2,5 млн долларов.

И здесь мы плавно перейдем к инвес­тициям. Не просто так зашла речь про значимость теннисного кейса именно с точки зрения менеджерского успеха. Как часто мы можем похвастаться, что просто удачно распорядились деньгами? Например, активами пенсионного фонда или бюджетом на строительство ЛРТ, проведение EXPO… Деньги все чаще становятся странного вида отрицательной массой, которая портит решительно все вокруг. И чем больше цифры, тем более бессовестно выглядит происходящее.

Многострадальный центральный стадион в столице признали аварийным и решили пустить под снос. Один из старейших объектов в городе, построенный на месте Акмолинского укрепления, мог бы работать на благо спорта и той самой здоровой нации, о которой так переживают противники натурализации спортсменов. Но вот уже несколько лет стоит забор без намека на снос и строительство нового стадиона, который обещал акимат.

И что теперь выясняет Антикор? Стадион признали аварийным за взятку. Цена вопроса – 5 млн тенге. О том, почему и как объект довели до аварийного состояния – даже речи не идет. Снести и построить новый. Все просто…

Стоит ли удивляться после таких новостей, что Алматы и Нур-Султан попали в рейтинг самых дорогих городов для жизни? В рейтинге 510 городов. Алматы занял 466-е место, столица на 475-м. Кажется, дороже всего в наших двух столицах обходится порядочность и честность. Когда знакомишься с цифрами откатов и взяток, понимаешь, почему все вокруг так быстро обесценивается. Миллионы без стеснения улыбаются прохожим в виде дорогих особняков и машин, обесценивая все вокруг, включая честный труд.

Остается надеяться, что, глядя на это, подрастающее поколение захочет в будущем стать великими теннисис­тами, чтобы зарабатывать миллионы, а не чиновниками, получающими те же миллионы за нужную справку.

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