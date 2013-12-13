«Душой компании был Нурсултан»

В фильме есть эпизод, когда молодежь со всей страны съезжается в Темиртау, где почти месяц живет в палаточном лагере, пока идет формирование контингента добровольцев, решившихся ехать учиться на металлургов в Украину и Россию. Такое ощущение, что это документальные съемки, настолько точно передано то время, настроение, мысли и чувства, которые мы переживали, испытывая желание как можно быстрее получить профессию и вернуться на родину.

В этой группе будущих металлургов был и Нурсултан Назарбаев, который сразу же привлек всеобщее внимание своим легким нравом, общительностью, способностью сплачивать коллектив. По мере того как я узнавал этого человека, росло и мое уважение к нему. К Нурсултану Назарбаеву тянулись не только выходцы из Казахстана, но и местные жители, с которыми нам приходилось учиться, работать и общаться. Были среди них и вполне состоявшиеся люди, сумевшие разглядеть в нем характер, способность принимать решения, добиваться цели.

Кадры фильма буквально обрушили на меня шквал воспоминаний! В нашем общежитии был точно такой же патефон, мы устраивали под него вечера отдыха. Душой компании всегда оставался Нурсултан. Я помню, как он легко переходил с домбры на гармошку, его не надо было уговаривать сыграть ту или иную мелодию. Его активность, энергия и простота в общении создавали такое впечатление, словно все мы съехались в Днепродзержинск или затем в Темиртау не со всех регионов страны, а были знакомы чуть ли не с детства.

Я признателен создателям фильмов «Огненная река» и «Железная гора», которые смогли так точно, емко и достоверно рассказать о судьбе нашего Президента. Все в этой киноэпопее взято из жизни, как будто это документальный, а не художественный фильм. Такой фильм очень нужен нашей стране, особенно, молодежи. Главный герой, имеющий полное сходство с нашим Президентом, уверен, станет для нынешнего поколения образцом того, как строить свою жизнь, не бояться трудностей, стремиться получить профессию, приносить радость людям и добиваться успеха своим трудом и упорством.

Абибулла ЕРМАХАНБЕТОВ, соратник Президента