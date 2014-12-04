Душой с командой 724 Дмитрий НОРКИН

Модный тренд – активно поддерживать свои команды и резко выделяться на фоне основной массы болельщиков – пришел в нашу страну относительно недавно. Основное развитие фан-движение в республике получило с наступлением нового века и тысячелетия. Именно начало 2000 годов было ознаменовано появлением первых фанатских групп, которые не только приходили на все матчи своих любимых дружин, сопровождали их на выездные встречи, но и стали проводить различные акции, такие как файер-шоу, демонстрация необычных баннеров, ну и если была необходимость, как они считали, отстаивали честь команды кулаками.

Но есть и другая история. Сегодня мало кто помнит, что самая первая активная поддержка еще в советское время была у флагмана оте­чественного футбола – алматинского «Кайрата», который носил романтичное название South Cross («Южный Крест»). Причем болельщики не ограничивались только походом на родную трибуну – они путешествовали по всему Союзу, поддерживая команду. А речевка «От дальних берегов Камчатки до гор Кавказа и Карпат нигде и никогда не будет команды лучше, чем «Кайрат» – стала известна и у поклонников других более известных команд СССР.

Образовалась эта фанатская группировка в конце 1987 года. В то время среди молодежи были очень модными движения хиппи, брейкеров, металлистов, панков… Эта тенденция не обошла и спорт – в 1986 году в Алма-Ате появился «Клуб болельщиков», где люди, раз в неделю собравшись, могли обсудить последние футбольные события, обменяться программками, значками и другой атрибутикой. Но его еще нельзя было отнести и к истинному фанатскому движению, хотя они уже организовывали поддержку «профессио­нальным болельщикам», в том числе и первым фанам «Кайрата».

Первый выезд «Южного Крес­та» в Киев на матч местного «Динамо» против шотландского «Глазго Рейнджерс» (а потом в Ленинг­рад и Москву) был организован именно под эгидой «Клуба болельщиков», но вот далее их пути разошлись – кайратовские фанаты предпочли стать независимыми. Первый самостоятельный выезд без всякой поддержки извне проходил по маршруту Вильнюс – Минск, где алматинский клуб играл против «Жальгириса» и «Динамо». После вояжей в столицы Литвы и Белоруссии наши фанаты стали путешествовать и по всей стране. Они пользовались уважением у киевлян и москвичей, которые тогда считались законодателями болельщицкого футбольного движения. Наших ребят встречали на вокзале, предлагали ночлег, кормили и берегли от разных проб­лем. Это были интересные времена. Конечно же, сейчас этого фан-клуба уже нет, но он оставил свой след в истории.

Кстати, об истории «Южного Креста» замечательную историю в свое время написал рано ушедший из жизни известный спортивный журналист Ильяр Гафуров.

Поколение нынешних фанатов старается подражать поклонникам европейских клубов. Иногда, к сожалению, беря в пример их не самые лучшие достижения. Но это должно пройти, ведь в конечном итоге и на Западе борются с неспортивной агрессией. Причем самые лучшие достижения у англичан, а ведь именно британские фаны считались самыми одержимыми. С хамством на трибунах вплотную стали заниматься и в России – так сегодня у наших соседей проходит широкомасштабная акция «Стоп МАТ!».

К счастью, в Казахстане фанатское движение в основном коррект­но в своем поведении. Да, сущест­вуют независимые «ультрас»-группировки, которых порой несправедливо опасаются, и фан-клубы, тесно взаимодействую­щие со своими командами. Но при этом стоит помнить, что, например, футбольные болельщики давно перешли респуб­ликанские рамки и уже организованно отправляют­ся на международные матчи. А у тех же хоккейного «Барыса» или велопрофессиональной коман­ды «Астана» и вовсе почитатели находятся по всей Европе и даже миру. Чем живет нынешнее поколение пок­лонников спортивных дружин, мы расскажем в наших следующих материалах.



