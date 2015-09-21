Душу раскрывает песня

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Наталья РЫЖКОВА, Караганда
В финал прошли восемь самых интересных по вокальным данным исполнителей. Жюри из числа профессиональных музыкантов и вокалистов – заслуженный деятель РК Амантай Ибраев, обладатель знака «Мәдениет қайраткерлері» Елена Ломоносова, председатель филиала Союза композиторов Марат Сутюшев, исполнитель и один из вдохновителей конкурса Марат Бекишев – постаралось помочь самодеятельным исполнителям, и те перед конкурсом получили своего рода мастер-класс.
В условиях жанровые предпочтения не указывались, но парни и девушки, не сговариваясь, выбрали патриотические песни на государственном языке. Прозвучали известные произведения: «Астана», «Қазақ елі», «Алтын бесік», «Туған жер», песня «Атамекен» Ескендира Хасангалиева, ставшая неофициальным гимном. А также песня «Қазақ елі осындай», музыка к которой принадлежит румынскому автору Мирче Баничу.
Вторым номером шло выступление на родном языке. Солист ОО «Казачья вольница» Михаил Кулишевич и ансамбль ЭКО «Русалица» города Абая выбрали песни «На солнечной поляночке» Василия Соловьева-Седого и «Родные места» Юрия Антонова. Дуэт «Доруле» румынского культурного общества «Дачиа» исполнил народную Hai inima hai о любви и верности. Кристина Мак из КОПО «Polonia» захотела поделиться своей любимой «Чловечн лос» из репертуара Анны Герман.
Программа была богатой на сюрпризы. Виолетта Фомичева, исполнившая песню Cografya на турецком, оказывается, является членом ЭКО «Ахыска». Но не по зову крови, как говорится, а просто из любви к турецкой культуре. Гульзара Даулетбаева с песней Eyes, nose, lips предстала посланницей областного филиала Ассоциации корейцев Казахстана. В его фестивале не так давно темиртауская школьница стала победителем в своей возрастной группе. «Ты казашка, а представляешь корейский центр, почему?» – спросили у Гульзары. На что девушка ответила: «Мне очень нравятся корейские песни, они мне по душе!»
Удивил и Руслан Альтемиров, выступив от китайского национального культурного центра «Дружба». После исполнения на казахском он плавно перешел на китайский, подарив зрителям красивую Zhong guo ren. Руслан изучает язык народа Поднебесной, и ее песни помогают ему в постановке правильного произношения и усвоении мелодики речи, заметно пополняют словарный запас. А с танцевальной Ioane, ioane выступила на румынском Зарема Кабжанова, член культурного общества «Дачиа».
– Мы получили прекрасный букет из мелодий, языков, голосов, – говорит организатор Серик Санаубаев, исполнительный директор ОО «Ассоциация предпринимателей Карагандинской области». – И вокалистов, и зрителей разных национальностей подчинила себе особая атмосфера единения, дружбы, патриотизма.
Дух соперничества присутствовал в каждой ноте, но за кулисами парни и девушки искренне поддерживали друг друга. Очевидность этого вызывала у зрителей еще больше симпатии к участникам.
– Мы часто встречаемся на одной сцене. Наш дуэт не победил, но мы радовались за друзей, – улыбается участник конкурса Александр Урмашов.
Кстати, румынский дуэт «Доруле» – это Алуа Тебенова и Александр Урмашов – представлял регион на международном фестивале «Песня без границ» и удостоился одного из главных призов и диплома министра культуры и спорта РК. По словам Александра, который возглавляет молодежное крыло в румынском обществе и работает в КГУ«Қоғамдық келiciм» аппарата акима области, именно после конкурса «Пою тебе, Караганда» появилась идея провести аналогичный молодежный конкурс АНК, где бы участники пели на языках друзей – других этнокультурных объединений.

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