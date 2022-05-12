Дуйсенгазы Мусин встретился с жителями Восточного Казахстана

Депутат Сената Парламента Республики Казахстан Дуйсенгазы Мусин побывал в районах Восточно-Казахстанской области, посетил ряд социальных объектов и провёл встречи с населением. В том числе депутат посетил строящийся в райцентре Бородулихинского района спортивно-оздоровительный комплекс, капитально отремонтированные отделения поликлиники, ознакомился с проводимыми работами, а также встретился с коллективом Центральной поликлиники.

Обсудив с медиками имеющиеся вопросы и предложив пути их решения, участники встречи детально обсудили значимые политические перемены, проводимые в стране и направленные на создание нового Казахстана, с также важность участия каждого казахстанца в референдуме, который запланирован на 5 июня текущего года.

Учитывая аграрную специфику района, сенатор особое внимание уделил изучению вопросов сельского хозяйства. Депутат побывал в ряде крестьянских хозяйств, занимающихся растениеводством и животноводством.