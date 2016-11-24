Дуйсенова назвала вузы со специальностью "Педиатрия"
Жания Уранкаева
В Казахстане на сегодня определены два вуза, в которых будут обучать по специальности "Педиатрия". Об этом в ходе международной конференции "Об итогах первого этапа стратегического партнерства между медицинскими вузами и ведущими зарубежными университетами" в Назарбаев университете сообщил министр здравоохранения и социального развития Тамара Дуйсенова, передает корреспондент Kazpravda.kz.
Глава МЗСР РК напомнила, что с сентября 2017 года в отечественные вузы вернут специальность "Педиатрия".
"На сегодняшний день рассматриваются два вуза, в которых будут готовить педиатров, это Карагандинский государственный медицинский университет и Казахский национальный медицинский университет имени Асфендиярова", – сказала Тамара Дуйсенова.
Также министр проинформировала о том, что в западном Казахстане будут готовить специалистов по направлению "онкология", а в Карагандинской области, возможно, будут развивать направление по стволовым клеткам.
Напомним, в обществе активно обсуждался вопрос возврата в отечественные вузы врачей-педиатров. В начале ноября на заседании Правительства Казахстана Премьер-Министр РК Бакытжан Сагинтаев дал поручение принять срочные меры по восстановлению служб медицинской помощи для детей и педиатрических факультетов в медицинских вузах.