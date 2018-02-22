Дуйсенова получила новое назначение

Экс-министр труда и социальной защиты населения РК Тамара Дуйсенова назначена секретарем партии "Нұр Отан", передает Кazpravda.kz.
"Решением Президента Республики Казахстан, Председателя партии "Нұр Отан" Нурсултана Назарбаева секретарем партии назначена Тамара Дуйсенова", – говорится в сообщении пресс-службы партии.
Первый заместитель Председателя партии "Нұр Отан" Маулен Ашимбаев представил коллективу Центрального аппарата нового секретаря, подчеркнув, что Тамара Дуйсенова имеет большой опыт работы на государственной службе, в том числе на руководящих должностях.
"Ваш опыт в социальной сфере сегодня очень необходим партии, так как решение социальных проблем является одним из главных приоритетов в работе партии "Нұр Отан". Надеемся, что с вашим приходом мы усилим социальное направление нашей деятельности", – подчеркнул Ашимбаев.
Тамара Дуйсенова родилась 11 января 1965 года в Южно-Казахстанской области.
Окончила Ташкентский институт народного хозяйства. Кандидат экономических наук.
В разные годы занимала ответственные руководящие посты.
Работала первым заместителем акима города Шымкента, заместителем акима Южно-Казахстанской области, ответственным секретарем Министерства труда и социальной защиты населения РК, вице-министром труда и социальной защиты населения РК, министром здравоохранения и социального развития РК, министром труда и социальной защиты населения РК.
