Дуйсенова поздравила ветеранов ВОВ и тружеников тыла с предстоящим Днем Победы

Общество
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Фото с сайта mzsr.gov.kz
Министр здравоохранения и социального развития РК Тамара Дуйсенова посетила медико-социальное учреждение для престарелых и инвалидов Астаны, где поздравила ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла с наступающим Днем Победы, передает Kazpravda.kz

Министр вместе с ветеранами ВОВ и тружениками тыла приняла участие в посадке саженцев на территории учреждения, а также посетила праздничный концерт.

"День 9 мая 1945 года навсегда вписан в героическую летопись нашей страны. Благодаря вашей стойкости и мужеству, а также самоотверженному труду была одержана эта Победа. В нашей памяти всегда будут имена тех, кто отдал свои жизни ради свободы родной земли. После войны вы направили все свои усилия на восстановление и дальнейшее развитие страны, ваши боевые и трудовые подвиги служат примером для подрастающего поколения", – сказала Тамара Дуйсенова, выступая на торжественном митинге "Ұлы Жеңіске мың тағзым!", посвященном празднованию 71-й годовщины Победы в ВОВ.

В мероприятии приняли участие депутаты Парламента РК, представители партии "Нур Отан" и ветеранских организаций. В ходе митинга перед участниками ВОВ и тружениками тыла прошел торжественный марш колонны солдат воинской части 83205, Республиканской школы "Жас улан" им. генерала армии С. Нурмагамбетова, студентов Евразийского национального университета им. Л. Гумилева.

В завершение встречи Тамара Дуйсенова пожелала ветеранам здоровья и долгих лет жизни, а также вручила памятные подарки.

В настоящее время в медико-социальном учреждении для престарелых и инвалидов Астаны проживают 304 человека, в том числе 4 участника ВОВ, 16 лиц, приравненных к ним, 34 труженика тыла.

Напомним, в преддверии празднования 71-й годовщины Победы в ВОВ ветеранам будет оказана единовременная материальная помощь на 2,6 млрд тенге.

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