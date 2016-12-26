Экономика
Дуйсенова разъяснила повышение пенсий и пособий на 20% в 2017 году
Ботагоз Балтабаева
Министр здравоохранения и социального развития РК Тамара Дуйсенова дала четкие разъяснения, каким образом будет проходить процесс повышения пенсий и пособий в связи с рождением ребенка в 2017 году, передает Kazpravda.kz.

"Размер солидарной пенсии (согласно принятому бюджету на 2017-2019 годы) с 1 января 2017 года будет повышен на 9%, а с 1 июля 2017 года во исполнение поручений Главы государства – еще на 11%. Например, если размер солидарной пенсии в 2016 году составляет 40 000 тенге, то с 1 января 2017 года с учетом повышения на 9% составит 43 600 тенге, а с 1 июля 2017 года с учетом повышения еще на 11% – 48 396 тенге. Таким образом, в 2017 году размер солидарной пенсии повысится на 20% по сравнению с размером 2016 года", – проинформировала министр.

Что же касается базовой пенсии, то, по словам Дуйсеновой, она с 1 января 2017 года будет повышена на 7%, а с 1 июля 2017 года – еще на 13%. К примеру, в текущем году размер базовой пенсии составляет 11 965 тенге, с 1 января 2017 года с учетом повышения на 7% ее размер установлен в 12 802 тенге, а с 1 июля 2017 года с учетом повышения на 13% составит 14 466 тенге. Таким образом, размер базовой пенсии повысится на 20% по сравнению с размером 2016 года.

Министр также отметила, что для повышения пенсии порядка 2,1 млн пенсионеров из республиканского бюджета дополнительно будет выделено 79,8 млрд тенге.

С учетом вышеуказанных изменений, минимальный размер пенсии (с учетом базовой пенсии) повысится с 37 789 тенге 2016 года до 45 711 тенге с 1 июля 2017 года. Средний размер пенсии (с учетом базовой пенсии) повысится с 55 154 тенге до 66 721 тенге.

В то же время размер единовременного государственного пособия в связи с рождением ребенка с 1 января 2017 года будет повышен на 7%, а с 1 июля 2017 года еще на 20%. В результате в 2017 году в сравнении с 2016 годом рост составит 27%.

"Если в текущем году размер государственного пособия на рождение первого, второго и третьего ребенка составляет 66 621 тенге, то с 1 января 2017 года его размер составит 71 270 тенге, а с 1 июля повысится до 86 222 тенге. Размер государственного пособия на рождение четвертого и более ребенка в текущем году составляет 111 035 тенге, а с 1 января 2017 года он повысится до 118 тыс. тенге, с 1 июля 2017 года – размер будет равен 142 947 тенге", – пояснила Дуйсенова.

На эти цели из республиканского бюджета в следующем году дополнительно будет выделено 1,8 млрд тенге.

В целом на вышеуказанные повышения пенсий и данного вида пособия при уточнении республиканского бюджета дополнительно будет предусмотрено 81,6 млрд тенге.

Напомним, 15 декабря текущего года на торжественном собрании, посвященном 25-летию независимости РК, Глава государства дал поручение повысить размеры пенсий в 2017 году на 20% по сравнению с их размерами в 2016 году, размеры единовременного пособия в связи с рождением ребенка на 20%.

Популярное

Все
Депутаты ПАСЕ выступили в поддержку конституционной реформы в Казахстане
Каким должен быть "правильный" исследовательский вуз – интервью с главой КАТУ
Как будет меняться Шымкент в ближайшие 10 лет
"Последний памятник Сталину": история уникальных снимков фотомастера Олега Свидина
Закон Республики Казахстан
И сотню лет назад без прессы – никуда!
Когда мы едины
Миссия – «продвигать» решение проблем
Где жизнь, там и поэзия
Рост и устойчивость экономики
Журналист меняет профессию
С акцентом на уголовно-правовой аспект
Приключения журналистки Дуси
За преданность профессии
Острым словом и пером
В формате конструктивного диалога
Жизнь и работа создателя одного из главных мясных брендов Казахстана Зейнуллы Жанбуршинова
Большие возможности живописного региона
"Данные принадлежат гражданам, а не чиновникам" – Мусин предложил отменить любые справки в Казахстане
Впереди конкретные дела
45-градусная жара придет в Казахстан
Цены в школьных столовых ужаснули министра просвещения
"Намеренно травят" – пальмовым маслом пугают казахстанцев в соцсетях
Уроки истории: как начиналась самая тяжелая и жестокая война XX века
16-летнюю школьницу будут судить за убийство матери в Актобе
Убившая родную мать актюбинская школьница впервые рассказала подробности преступления
Я – новый хозяин: рейдеры в Казахстане вышли на новый уровень махинаций
Новая стратегия независимого Казахстана
Умер певец Пьер Нарцисс
Семья из четырех человек погибла при пожаре в Житикаре – СМИ
Казахстанская гонщица завоевала историческую медаль чемпионата Азии
Сильный ветер сорвал кровли более чем 40 домов и школ в Акмолинской области
Стали известны подробности убийства подростка в Алматы
Токаев принял участие в церемонии открытия Катарского экономического форума
Война – не только героизм
Регистрация жилья без ЭЦП: операторы ЦОН начали работать в офисах застройщиков
Знаменитый плавучий ресторан затонул в Гонконге
Дом-музей построят на малой родине Ахмета Байтурсынова
Замглавы горздрава Алматы уволили после скандального видео
Какие шаги предпримет Минобороны РК после случаев гибели солдат
Отцу погибшего от рук террористов казахстанского солдата подарили автомобиль
В Казахстане в очередной раз переносят сроки введения GPP
Закон РК «О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан»
Отверткой в сердце: очевидцы рассказали об убийстве пассажира такси в Каскелене
Появилось видео последнего прыжка казахстанца для ролика в TikTok в Актау
Известные казахстанцы высказались о прошедшем референдуме
Назарбаев впервые высказался о находящихся под следствием родственниках
Шура спел на улице в Нур-Султане
Возраст выхода на пенсию поднимут военнослужащим в Казахстане
Дефицит казахстанского газа через три года спрогнозировал министр энергетики
Уникальные материалы об истории Казахстана привезли из-за границы
Нурсултан Назарбаев ответил на вопрос о своих дальнейших планах
Папа Римский сделал заявление насчет Казахстана
Выступление Токаева в Петербурге вызвало большой резонанс в казахстанском обществе
"Мальчик 3 часа избивал девочку в детском центре развития": возбуждено уголовное дело
Чем грозит Казахстану "лихорадка" мирового продовольственного рынка
Евросоюз выступил с заявлением о референдуме в Казахстане
Цены на бензин марки АИ-95 могут вырасти в Казахстане
О Токаеве пишут влиятельные СМИ многих стран после выступления на ПМЭФ
Что осталось от Аральского моря, показал космонавт с борта МКС

Читайте также

Президент , Международное сотрудничество , Экономика
Касым-Жомарт Токаев принял члена правления Koç Holding Али …
Экономика
Доллар подешевел сразу на девять тенге
Экономика , Общество
На 24,3 млрд тенге накопили долгов по налогам казахстанцы
Президент , Поручения , Экономика
Максимально упростить регистрацию зарубежных компаний на МФ…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]