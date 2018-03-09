Два человека чуть не погибли в пожарах из-за непотушенных сигарет в Петропавловске

Два человека чуть не погибли в пожарах из-за непотушенных сигарет за сутки в Петропавловске, передает Kazpravda.kz
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Первый случай произошел 8 марта в 20:24 в четырехэтажном жилом доме.
"Произошел пожар в квартире на 2 этаже на площади 3 квадратных метра. Эвакуировано 36 человек, из них – 6 детей. Пожар локализован в 20:44 и ликвидирован в 20:48. Силами пожарных спасена женщина 1975 года рождения, которая с отравлением угарным газом госпитализирована в больницу. Предварительная причина пожара – неосторожность при курении. 12 сотрудников и 3 единицы техники службы пожаротушения Северо-Казахстанской области были задействованы в ликвидации пожара", – сообщает пресс-служба Комитета по чрезвычайным ситуациям МВД РК.
Второй инцидент произошел в 22:51 в пятиэтажном жилом доме.
"Произошел пожар в квартире на 3 этаже на площади 3 квадратных метра. Эвакуировано 25 человек, из них – 3 детей. Пожар локализован в 23:11 и ликвидирован в 23:12. Силами пожарных спасен мужчина 1964 года рождения, который с отравлением угарным газом госпитализирован в больницу. Предварительная причина пожара – неосторожность при курении. Также 12 сотрудников и 3 единицы специализированной пожарной техники были привлечены к ликвидации пожара", – говорится в сообщении пресс-службы.
КЧС МДВ РК предупреждает о том, что пожары, вызванные курением табака (в любом виде: сигарет, сигар и даже трубок) приводят к наибольшему количеству смертей, чем любая другая причина пожара. Для того чтобы предотвратить трагедию, нужно соблюдать ряд несложных правил безопасности: не курить в постели в сонном состоянии, использовать пепельницы из негорючих теплоизолирующих материалов, стойких к опрокидыванию, не оставлять зажженную сигарету в пепельнице, не опорожнять пепельницу в мусорное ведро, не бросать непотушенные окурки с балкона, не курить в автомобиле.
В случае пожара звоните по телефону 101 или 112.