Фото: polisia.kz
Крупные ДТП
Два человека погибли и четверо пострадали в жутком ДТП в Актюбинской области

Два человека погибли в жутком ДТП на трассе в Актюбинской области, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Ночью 27 мая в дежурную часть отдела полиции Хромтауского района поступило сообщение о том, в 75 км от Хромтау произошло дорожно-транспортное происшествие.

Предварительно установлено, что 24-летний водитель на Nissan Teana, вблизи села Аккудук, нарушив ПДД, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с ВАЗ-2115 под управлением 44-летнего жителя Хромтауского района.

В результате ДТП от полученных травм на месте происшествия скончались водитель и пассажир автомашины ВАЗ-2115. Кроме того, с различными травмами в центральную районную больницу Хромтау доставлены водитель автомашины Nissan Teana и трое пассажиров ВАЗа.

По данному факту начато досудебное расследование по части 4 уголовной статьи «Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами». Назначена экспертиза.

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