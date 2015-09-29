Два человека погибли и шестеро пропали без вести в результате тайфуна на Тайване

Фото с сайта mir24.net
По сведениям местных властей, два человека погибли, шестеро числятся пропавшими и свыше 300 получили ранения в результате последствий тайфуна "Дуцзюань", пронесшегося минувшей ночью над Тайванем, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на ТАСС
.
Кроме того, ураганный ветер, порывы которого достигали 200 км/час, вызвал масштабные отключения электричества по всему острову. По данным энергетической компании Taipower, в настоящее время обесточенными остаются дома и квартиры 540 тыс. семей.
Из-за непогоды в большинстве тайваньских городов второй день подряд остаются закрытыми школы и офисы. Не ведутся торги на фондовой бирже. В Тайбэе были отменены оба концерта американского рок-музыканта Джона Бон Джови.
По данным метеорологов, в настоящее время эпицентр тайфуна сместился к восточному побережью материкового Китая, где в провинциях Фуцзянь и Чжэцзян были эвакуированы до 420 тыс. человек.
Тайфунь "Дуцзюань" ("Азалия"), стал 21-м по счету в этом сезоне. Он сопровождается интенсивными тропическими ливнями, но постепенно теряет силу.