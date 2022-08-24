Фото: polisia.kz
Происшествия
Два человека погибли на трассе в Кызылординской области

В Кызылординской области в результате ДТП погибли двое пассажиров, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

"На трассе "Самара – Шымкент" близ аула Торебай би произошло лобовое столкновение двух автомашин Volkswagen Transporter и Audi. В результате ДТП две пассажирки Audi погибли на месте происшествия, две пассажирки двух автомашин доставлены в больницу", - говорится в сообщении.

Данный факт зарегистрирован в ЕРДР согласно части 4 статьи 345 УК РК (Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц), проводится досудебное расследование.

Назначены экспертизы. Обстоятельства происшествия выясняются, добавили в полиции.

 

 

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