Два человека погибли при лобовом столкновении двух авто в Абайской области

Происшествия
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Полицейские выясняют обстоятельства произошедшего.

Фото: Polisia.kz

14 января, в 13.30, в Абайской области произошло смертельное ДТП, передает Кazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz

На 111/87 км трассы Семей - Усть-Каменогорск лоб в лоб столкнулись автомобили марки "ВАЗ 21102" и Toyota Camry.

Водитель и пассажир автомобиля "ВАЗ 21102" от полученных телесных повреждений скончались на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи. В салоне данного авто также находились трое детей.

Несовершеннолетних, а также водителя и двух пассажиров Toyota Camry доставили в ближайшую больницу. 

По делу назначены ряд судебных экспертиз, по результатам которых будет принято процессуальное решение.

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