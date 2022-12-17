Два человека погибли при возгорании авто в Костанайской области (видео)

При столкновении двух авто произошло возгорание машин.

Фото: t.me/POLICE_of_KZ

Страшное ДТП произошло сегодня около 10.30 на 275 километре автодороге сообщением Костанай – Карабутак, передает Kazpravda.kz.

Водитель легковушки не справившись с управлением, выехал на полосу встречного движения, где произошло столкновение с автомашиной "Газель". В результате два автомобиля загорелись.

На месте погибли водитель легковой автомашины и пассажир, а водитель "Газели" доставлен в больницу.

"В настоящее время по факту ДТП начато досудебное расследование по статье 345 УК РК "Нарушение ПДД". Проводятся необходимые следственные действия, назначены необходимые экспертизы", - сообщил начальник отдела полиции Камыстинского района Ерлан Мусин.

Полицейские предупреждают участников дорожного движения о необходимости соблюдения правил безопасности, дорожного движения и особенно скоростного режима.