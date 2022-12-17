Два человека погибли при возгорании авто в Костанайской области (видео)

Происшествия

При столкновении двух авто произошло возгорание машин.

Фото: t.me/POLICE_of_KZ

Страшное ДТП произошло сегодня около 10.30 на 275 километре автодороге сообщением Костанай – Карабутак, передает Kazpravda.kz.

Водитель легковушки не справившись с управлением, выехал на полосу встречного движения, где произошло столкновение с автомашиной "Газель". В результате два автомобиля загорелись.  

На месте погибли водитель легковой автомашины и пассажир, а водитель "Газели" доставлен в больницу. 

"В настоящее время по факту ДТП начато досудебное расследование по статье 345 УК РК "Нарушение ПДД". Проводятся необходимые следственные действия, назначены необходимые экспертизы", - сообщил  начальник отдела полиции Камыстинского района Ерлан Мусин. 

Полицейские предупреждают участников дорожного движения о необходимости соблюдения правил безопасности, дорожного движения и особенно скоростного режима. 

 

Популярное

Все
Погода в Казахстане: объявлено штормовое предупреждение
Они показали непоколебимый дух нашего народа - Токаев о декабрьских событиях
Награду за "лучший поступок" вручили полицейскому из Павлодара
Казахстанские каратисты завоевали 5 медалей на чемпионате Азии
Из-за верблюда на трассе погиб человек
Ербол Хамитов стал победителем этапа Кубка мира по пара биатлону
О планах на 2023 год доложил президенту премьер-министр Алихан Смаилов
Два человека погибли при возгорании авто в Костанайской области (видео)
В акимате объяснили появление сталактитов в несданных квартирах Костаная
В Сети появилось видео пылающей легковушки на трассе в Костанайской области
У акимов станет больше заместителей
Автомобиль с людьми провалился под лед в Семее
Похитителей канализационных люков нашли с помощью видео в Астане
В Актау без вести пропала 51-летняя женщина
Клубы пара накрыли дома в Астане из-за коммунальной аварии (видео)
Токаев обсудил перспективы производства пассажирских вагонов в РК с главой Stadler Rail AG
Около двух тысяч жителей Семея остались без тепла
Названы самые загрязненные города Казахстана
Как будут улучшать качество интернета в Казахстане
"LADA Granta" не уступила дорогу и допустила смертельное ДТП в Актобе
Чемпионом мира по настольному теннису впервые стал казахстанец
В Актобе найден водитель, сбивший ребенка (видео)
Неизвестный герой спас женщину, которая хотела спрыгнуть с моста в Костанае
Общество ждет справедливых и безотлагательных мер: Токаев о работе "АрселорМиттал Темиртау"
Около тысячи пассажиров сняли с поездов в Казахстане
Когда микрокредиты для бизнеса начнут выдавать сельчанам, рассказали в МСХ
Токаев попросил Смаилова искренне ответить на вопрос: Можно ли вступить в Новый год с этим Правительством
История движения «Алаш» в условиях закономерного интереса казахстанского общества к своему прошлому и поисков национальной идентичности заняла важное место в коллективной исторической памяти
Закон Республики Казахстан
Ильин навестил в больнице огнеборцев, пострадавших при пожаре в Астане
Где можно будет посмотреть трансляцию церемонии инаугурации Касым-Жомарта Токаева
200 тысяч тенге за первичную регистрацию иностранных авто: Сенат принял закон
Хотел спасти котёнка: мальчик провалился под лёд на реке в Астане
Спецоперация в Кокшетау: задержан хозяин "склада" с наркотиками
ЧП в Экибастузе: низкие тарифы могли стать причиной аварии на ТЭЦ
Дочь нашла мать убитой спустя трое суток после трагедии в СКО
"Был 10 лет в рабстве": видеообращение к полиции записал житель Жетысуской области
В ДТП с автобусами в Караганде пострадали 18 человек, четверо из них – в тяжелом состоянии
Мамытбеков главе Минздрава: Куда делись деньги ФСМС
В центре столицы горит девятиэтажка (Видео)
Автобусы столкнулись в Караганде: один погибший и более 10 пострадавших (видео)
Фотографии Бишимбаева, разъезжающего на внедорожнике, прокомментировал Антикор
Си Цзиньпин поздравил Касым-Жомарта Токаева
Криминальный "авторитет" и лидер ОПГ – крупные задержания прошли в Астане (видео)
Токаев и Эрдоган поговорили по телефону
Генпрокуратура проверит обоснованность приватизации ряда энергетических объектов РК
Сенат требует принять меры в отношении не поддерживающих казахстанские товары супермаркетов
Эмомали Рахмон поздравил Касым-Жомарта Токаева с победой на выборах

Читайте также

Происшествия
В Кызылорде мужчина погиб, спрыгнув с моста
Происшествия
Из-за верблюда на трассе погиб человек (видео)
Происшествия
Двухэтажный дом горит в Астане (видео)
Происшествия
Казахстанка заказала обувь, а получила коробку с марихуаной

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]