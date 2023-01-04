Два человека погибли в ДТП на трассе в Алматинской области

Оба водителя и ещё трое пассажиров госпитализированы.

Фото: polisia.kz

На трассе Талдыкорган - Уштобе произошло смертельное ДТП с участием автомашин Toyota Windom и Toyota Sienna, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

По информации полицейских, водитель одного из авто, не справившись с рулевым управлением, допустил выезд на встречную полосу движения и последующее столкновение.

На месте происшествия погибли две пассажирки Toyota Windom, 75 и 34 лет.

Оба водителя и трое пассажиров доставлены на медобследование в больницу Талдыкоргана.

По факту ДТП с назначением необходимых экспертиз начато досудебное расследование.