Два Деда Мороза судятся в Екатеринбурге

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Фото с сайта ural.kp.ru
В Екатеринбурге один Дед Мороз подал в суд на другого. Камнем преткновения стал товарный знак, передает Kazpravda.kz со ссылкой на "Комсомольскую правду".

В арбитражный суд Свердловской области обратились представители Уральской резиденции Деда Мороза. Они утверждают, что четыре года назад зарегистрировали этот товарный знак. Резиденция устраивает для малышей яркие представления. В год резиденцию посещают по несколько тысяч человек, приезжают даже семьи из других регионов. Однако недавно у их Деда Мороза появился двойник, который работает в Центральном парке культуры и отдыха имени Маяковского (ЦПКиО).

Сообщается, что за звание настоящего новогоднего персонажа "борьба" идет уже три года. Разрешить спор миром не удалось. Теперь представители уральской резиденции Деда Мороза обратились в суд, чтобы взыскать с нарушителей один миллион рублей. Кроме того, уже подано обращение в Федеральную антимонопольную службу.

"Мы используем один и тот же фольклорный образ – Деда Мороза. Этот образ может использовать хоть студент, надевший красный халат. Но вот словосочетание "резиденция Деда Мороза" – наш товарный знак. В ЦПКиО могли бы использовать любое другое слово – хоть "домик", хоть "дворик", хоть "терем", хоть "парк", но почему-то не хотят. На мои просьбы изменить название никак не реагируют", – рассказала директор Уральской резиденции Деда Мороза Наталья Скороходова.

Чем закончится противостояние двух дедушек, пока неизвестно. 

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