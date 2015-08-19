Два десятилетия успеха 788 Вадим МАКАРОВ

Деятельность университета зиждется на незыблемых основах классического высшего образования и интеграции в международное образовательное пространство. В первые годы работы вуза в нем обучалось более 4 500 студентов и работало около 300 преподавателей. Сегодня Евразийский национальный университет – это город в городе с мощно развитой инфраструктурой – учебно-лабораторными корпусами, научно-исследовательским институтами, объектами социального, культурного назначения. Здесь учатся 16 300 студентов, работают более 3 500 сотрудников, из них 1 500 человек насчитывает профессорско-преподавательский состав.

Как известно, важнейшей определяю­щей качества высшего образования стала система рейтингов. Независимым национальным казахстанским агентством по обеспечению качества в образовании (НКАОКО) на основе анализа проводимых оценочных работ лидером вновь определен Евразийский национальный университет им. Л. Гумилева.

Успешность первого национального вуза видится в его уверенном продвижении на международный уровень, трансформации в автономную организацию образования, где не только добываются и передаются знания, но и генерируются новые идеи, основанные на достижениях современной науки. Евразийский национальный университет им. Л. Гумилева – это динамично развивающееся учебное заведение, яркое тому подтверждение – позиция в топ-300 университетов в международном рейтинге QS World University Rankings.

Двадцать лет созидания на поприще высшей образовательной деятельности дали свои результаты. Сегодня ЕНУ им. Л. Гумилева – единственный вуз в СНГ, вошедший в число 50 молодых ведущих университетов мира согласно QS TOP 50 under 50, где в рейтинге представлены вузы Гонконга, Сингапура, Южной Кореи, Малайзии, США, Испании, Нидерландов, Финляндии, Швеции, Бельгии, Великобритании, Канады, Японии, Германии, Норвегии, Дании, Италии, Израиля, Франции и Сау­довской Аравии.

Экономический совет Содружества Независимых Государств определил Евразийский национальный университет им. Л. Гумилева победителем в области качества продукции и услуг. И номинация «Лучшее предприятие, оказывающее услуги» премии Президента РК «Алтын сапа» 2012 года по праву досталась первому национальному вузу страны. Список наград и признаний качества работы сравнительно молодого университета можно перечислять долго. В числе пос­ледних – высокая оценка «Европейский стандарт» Европейской научно-промышленной палаты.

Вуз ориентируется на фактическую вос­требованность своих выпускников, тесную связь с работодателями, обеспеченность профессорско-преподавательским составом, инновационное развитие научно-технических направлений, международное сотрудничество. Все это отражается на стремлении вчерашних школьников обучаться именно в Евразийском национальном университете. Это подтверждают и цифры, свидетельствующие о том, что на протяжении пяти лет в ЕНУ обучается наибольшее число обладателей знака «Алтын белгі», победители различного уровня олимпиад. В настоящее время контингент таких ребят составляет более 4 200 студентов.

Наибольшее количество государственных образовательных грантов приходится на технические и технологические специальности – 68% от выделенных, что в срезе рес­публиканского показателя составляет 14% .

Евразийский национальный университет им. Л. Гумилева ведет подготовку кадров по приоритетным специальностям: «производство строительных материалов, изделий и конструкций», «космическая техника и технологии». Вуз усиливает подготовку специалистов в области информационной безопасности. Сегодня ЕНУ – единственный в Казахстане университет, имеющий лицензию на разработку и реализацию средств криптографической защиты информации.

Впервые руководство ЕНУ в нынешнем учебном году приняло решение поднять проходной балл с 70 до 80 по таким прес­тижным специальностям, как «международные отношения», «международное право», «экономика», что еще раз подчеркивает необходимость комплексного подхода к качественному составу студенческой молодежи, которая завтра будет представлять страну на международном уровне.

В концепции по вхождению нашей рес­публики в число 30 самых развитых стран мира большое внимание уделено отечественной науке. Большой резонанс в академической среде вуза вызвало предложение Лидера нации о значительном увеличении финансирования науки, а именно – до 3% от ВВП страны, что даст возможность произвести настоящую научную революцию.

Цель ЕНУ им. Л. Гумилева – стать научно-исследовательским университетом. Из года в год увеличивается интеллектуальный потенциал молодежи, вовлекаемой в научную деятельность. Впервые в рамках государственного заказа на магистратуру выделено 1 006 мест (в 2014 году – 985), в докторантуру – 91 (в 2014-м – 70). Соз­дан совет молодых ученых, призванный стимулировать научный поиск молодых исследователей. Установлен 25-процент­ный пороговый уровень привлечения обучаю­щихся магистрантов и докторантов для реализации финансируемых НИР.

На базе лаборатории инженерного профиля создан один из кластеров, о которых говорил Президент: высокотехнологичное оборудование – молодые специалисты – научные проекты – опытно-конструкторские разработки – коммерциализация результатов научных исследований – бизнес. Международные договоры заключены с более чем 190 вузами мира.

Казахстанско-индийский центр информационно-коммуникационных технологий – итог трехлетней работы по исполнению поручения Президента РК. Суперкомпьютер PARAM с базовым и прикладным программным обеспечением для обучения студентов с использованием передовой вычислительной техники, проведением объемных научных вычислений в области физики, молекулярной биологии, сейс­мологии, метеорологии и других наук запущен летом текущего года.

Ученые ЕНУ задействованы в 210 научных проектах по важнейшим приоритетным направлениям отечественной науки: энергетика, глубокая переработка сырья и продукции, информационные и телекоммуникационные технологии, интеллектуальный потенциал страны. Сумма исследований составляет более 2,2 млрд тенге.

Мини-завод по утилизации древесных отходов производительностью 7 000 м3 в год в Бескарагайском районе ВКО готов к эксплуатации. Кроме того, данный проект представляет интерес для ЭКСПО-2017. Технология и конструкция мини-завода – ноу-хау Инновационного парка ЕНУ. Таким образом, интеграция науки и производства не просто способствует многостороннему прогрессу, но и выводит страну на качественно новый уровень жизни.

В Стратегии ЕНУ предусмотрены показатели, обеспечивающие сегодняшние успехи: интернационализация образования, академическая мобильность, публикации статей в журналах с высоким импакт-фактором, коммерциализация научных разработок, институциональная и специализированная аккредитация образовательных программ и вовлечение работодателей в их разработку, трудоустройство выпускников, участие в международных проектах Erasmus Mundus и TEMPUS, открытие программ двудипломного образования, участие в национальных и международных рейтингах.

Одним из критериев оценки эффективности научной деятельности ученых и сотрудников университета выступают публикации в высокорейтинговых журналах, входящие в базы данных Thomson Reuters и Scopus. И здесь по Казахстану самый высокий показатель определен за трудами ученых ЕНУ. К примеру, отмечена высокая цитируемость научных работ ученого-физика Ратбая Мырзакулова, профессора Евразийского национального университета им. Л. Гумилева. Журнал «Forbes Казахстан» отмечает: «В общем массиве казахстанских трудов за 2005–2014 годы в информационных ресурсах Thomson Reuters Ратбай Мырзакулов – лидер по количеству публикаций. При этом из 109 его работ 95 процитированы в трудах других ученых...»

Стратегия ЕНУ отражает долгосрочные перспективы, захватывая все стороны деятельности, алгоритм реализации ключевых направлений развития: подготовку конкурентоспособных кадров, формирование университета как исследовательского центра на евразийском пространстве, развитие кадрового потенциала, системы управления и инфраструктуры. Проекты ученых первого национального вуза страны позволят в кратчайшие сроки выделять особо значимые и востребованные идеи и выводить их на рынок.

За всеми признаниями заслуг – много­гранный труд всего коллектива, студенческого сообщества альма-матер. Подготовка кадров для инновационной экономики, интеграция в международное образовательное пространство, где главным катализатором успешности становится профессионал нового формата, – реальные задачи, решаемые Евразийским национальным университетом им. Л. Гумилева.