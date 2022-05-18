Два дня блуждал по пустыне парень-инвалид в Туркестанской области

В Туркестанской области полицейские нашли мужчину, который заблудился и два дня бродил по пустыне, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

В Отырарский районный отдел полиции обратилась жительница села Шаульдер. По словам женщины, она потеряла своего 29-летнего сына, инвалида первой группы. Ее сын вышел из дома, расположенного на пастбище, в неизвестном направлении и не вернулся. Родственники молодого человека в течение суток пытались найти без вести пропавшего, после обратились за помощью к сотрудникам полиции.

Полицейские Отырарского РОП оперативно отреагировали на сообщение. На поиски мужчины ориентировали весь личный состав. К сотрудникам полиции присоединились и волонтеры. В общей сложности пропавшего искали 50 человек.

Стражи порядка прочесали и другие пастбищные угодья, а также песчаники на границе с Кызылординской областью и Узбекистаном.

В результате непрерывных поисков пропавшего мужчину нашли спустя два дня в пустыне на расстоянии 20 километров. Стражи порядка благополучно передали его матери.

Как выяснилось, у семьи есть собственный пастбищный участок и домик вагонного типа. Никто не заметил, как сын-инвалид вышел из дома, когда члены семьи кормили домашних животных и были заняты своими делами.

В свою очередь женщина поблагодарила полицейских за проявленное внимание и оперативность в поисках ее пропавшего сына. Кроме того, свою признательность выразили и родственники пропавшего.