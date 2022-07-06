Общество
Два дворца и центр искусств
Наталья Денисова

О планах по развитию региона и возможностях решения ряда проблем рассказал аким Кызылординской области Нурлыбек Налибаев в ходе встречи с жителями Кызылорды, организованной в соответствии с указом Главы государства.

– Один из важнейших критериев повышения благосостояния населения – развитие инженерно-транспортной инфраструктуры, – отметил глава региона. – Наш аэропорт, имеющий международный статус, должен соответствовать современным стандартам. При спонсорской поддержке фонда Булата Утемуратова в аэрогавани будет построен новый терминал.

Актуален в регионе и вопрос общественного транспорта. В этом году будет приобретено 150 новых автобусов большой вместимости для перевозки пассажиров в Кызылорде.

В ближайшие дни начнется строительство областного цент­ра крови. В следующем году в городе будет сдана в эксплуатацию многопрофильная больница на 300 коек с поликлиникой на 100 посещений.

– Также мы построим новые объекты современного типа, такие как Дворец бракосочетаний, центр искусств, – рассказал Нурлыбек Налибаев. – Компания «Казгермунай» поставила задачу возвести на левом берегу Сырдарьи в областном центре Дворец школьников.

Аким области отметил, что в ходе рабочих поездок по При­аралью министры национальной экономики и энергетики выразили поддержку реализации ряда важных проектов. Один из них – строительство новой тепло­электростанции в Кызылорде мощностью 240 мегаватт и стои­мостью 215 млрд тенге. Объект планируется сдать в 2025 году.

В текущем году для беспрерывного водоснабжения Кызыл­орды в рамках госпрограммы «Нұрлы жер» идут работы по четырем проектам, а еще четыре финансируются за счет областного бюджета.

Для развития новой жилой зоны Кызылорды разрабатывается проектная документация по оформлению «Бульвара цветов» на левобережье Сырдарьи.

В ходе встречи также были озвучены планы по газоснабжению областного центра. Работы по газификации пригородных населенных пунктов Наурыз и Махамбетов будут завершены в следующем году, также представлены бюджетные заявки в Министерство энергетики по газификации села Абай Косшынырауского сельского округа близ Кызылорды.

Глава региона подробно остановился также на развитии городской дорожной инфраструктуры. Средства выделены на ремонт 34 км дорог. Кроме того, на 19 улицах Кызылорды будут проложены пешеходные дорожки, а центральные улицы украсят светодиодные светильники. За счет областного бюджета намечено установить светофоры на 10 улицах областного центра.

В завершение диалога с населением Нурлыбек Налибаев ответил на вопросы горожан и провел личный прием граждан.

Популярное

Все
Документы передали дух эпохи
Без спорта и праздник – не праздник
Здесь бьется сердце Евразии
В духе времени
Много солнца на открытой воде
Давайте просто танцевать!
Любимый город другу улыбнется...
Законсервировать бывшие урановые рудники намерены власти Северо-Казахстанской области
Мастер-класс от хирурга
Публика прекрасна!
Роскошный подарок получили жители и гости Петропавловска ко Дню столицы
Звучащая страница истории
Ребята с нашего двора
Познавательно, спортивно, весело
Под своей крышей
Гранты против дефицита
Становление области продолжается
С днем рождения!
Баталии за зеленым сукном
Тюркский агрофорум
Заболеваемость COVID-19 растет. Ждать ли ограничений, ответили в Минздраве РК
Таксист увёз девушку за город в Караганде
Ограничить покупку и продажу рублей в обменных пунктах предложил мажилисмен
Отстрел 80 тысяч сайгаков планируется разрешить в Казахстане
Депутат резко раскритиковал новые правила подушевого финансирования детских кружков
Срок перехода на ОСИ продлили в Казахстане – подписан закон
Что происходит с тенге – свежие данные
30 лет дипломатической службе независимого Казахстана – статья Мухтара Тлеуберди
Ограничения из-за COVID-19 снова вводят в Казахстане
Повысить пенсию в Казахстане предлагает Минтруда
Пенсионный возраст: cнижать или нет?
Cтуденты из Индии утонули в каньоне Аксу: появилось видео, снятое за секунды до трагедии
Качество жизни зависит от качества мышления
Вооруженные разборки устроили 15 человек в Акмолинской области
Журналист Махамбет Абжан задержан за вымогательство в Нур-Султане
Избил имама в мечети житель Талдыкоргана
Задержание самолета российской авиакомпании в Нур-Султане прокомментировали в КГД
Яркая вспышка в ночном небе напугала жителей Тараза
Новые данные по расследованию январских событий озвучили в МВД
Отец троих детей изнасиловал 5-летнего мальчика в Туркестанской области
Закон РК «О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан»
Появилось видео последнего прыжка казахстанца для ролика в TikTok в Актау
Известные казахстанцы высказались о прошедшем референдуме
45-градусная жара придет в Казахстан
Шура спел на улице в Нур-Султане
Дефицит казахстанского газа через три года спрогнозировал министр энергетики
Уникальные материалы об истории Казахстана привезли из-за границы
Выступление Токаева в Петербурге вызвало большой резонанс в казахстанском обществе
"Мальчик 3 часа избивал девочку в детском центре развития": возбуждено уголовное дело
Цены на бензин марки АИ-95 могут вырасти в Казахстане
Евросоюз выступил с заявлением о референдуме в Казахстане
Что осталось от Аральского моря, показал космонавт с борта МКС
О Токаеве пишут влиятельные СМИ многих стран после выступления на ПМЭФ
Стали известны подробности убийства подростка в Алматы
Национальный курултай – возрожденная традиция для Нового Казахстана
Стихийный самозахват земель идет в Павлодаре
Планы по запрету вейпов разъяснили в Миннацэкономики
"Сбежавший" от СМИ аким Кызылординской области рассказал о своих дорогих часах
Наука как решающий фактор развития Казахстана
Доставила "испанский чизкейк": справившую нужду в лифте девушку арестовали в Нур-Султане

Читайте также

Общество
Роскошный подарок получили жители и гости Петропавловска ко…
Общество
Законсервировать бывшие урановые рудники намерены власти Се…
Общество
Любимый город другу улыбнется...
Общество
Документы передали дух эпохи

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]