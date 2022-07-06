Два дворца и центр искусств

О планах по развитию региона и возможностях решения ряда проблем рассказал аким Кызылординской области Нурлыбек Налибаев в ходе встречи с жителями Кызылорды, организованной в соответствии с указом Главы государства.

– Один из важнейших критериев повышения благосостояния населения – развитие инженерно-транспортной инфраструктуры, – отметил глава региона. – Наш аэропорт, имеющий международный статус, должен соответствовать современным стандартам. При спонсорской поддержке фонда Булата Утемуратова в аэрогавани будет построен новый терминал.

Актуален в регионе и вопрос общественного транспорта. В этом году будет приобретено 150 новых автобусов большой вместимости для перевозки пассажиров в Кызылорде.

В ближайшие дни начнется строительство областного цент­ра крови. В следующем году в городе будет сдана в эксплуатацию многопрофильная больница на 300 коек с поликлиникой на 100 посещений.

– Также мы построим новые объекты современного типа, такие как Дворец бракосочетаний, центр искусств, – рассказал Нурлыбек Налибаев. – Компания «Казгермунай» поставила задачу возвести на левом берегу Сырдарьи в областном центре Дворец школьников.

Аким области отметил, что в ходе рабочих поездок по При­аралью министры национальной экономики и энергетики выразили поддержку реализации ряда важных проектов. Один из них – строительство новой тепло­электростанции в Кызылорде мощностью 240 мегаватт и стои­мостью 215 млрд тенге. Объект планируется сдать в 2025 году.

В текущем году для беспрерывного водоснабжения Кызыл­орды в рамках госпрограммы «Нұрлы жер» идут работы по четырем проектам, а еще четыре финансируются за счет областного бюджета.

Для развития новой жилой зоны Кызылорды разрабатывается проектная документация по оформлению «Бульвара цветов» на левобережье Сырдарьи.

В ходе встречи также были озвучены планы по газоснабжению областного центра. Работы по газификации пригородных населенных пунктов Наурыз и Махамбетов будут завершены в следующем году, также представлены бюджетные заявки в Министерство энергетики по газификации села Абай Косшынырауского сельского округа близ Кызылорды.

Глава региона подробно остановился также на развитии городской дорожной инфраструктуры. Средства выделены на ремонт 34 км дорог. Кроме того, на 19 улицах Кызылорды будут проложены пешеходные дорожки, а центральные улицы украсят светодиодные светильники. За счет областного бюджета намечено установить светофоры на 10 улицах областного центра.

В завершение диалога с населением Нурлыбек Налибаев ответил на вопросы горожан и провел личный прием граждан.