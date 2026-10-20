Два Дворца школьников открыли в столице

Столица

Аким Астаны Женис Касымбек рассказал об этом событии

Фото: Минтуризма и спорта РК

По поручению Главы государства открыли в столице еще два государственных Дворца школьников – многофункциональные комплексы «TANYM ART» и «TANYM SPORT». Они направлены на развитие творческого, интеллектуального и спортивного потенциала детей, сообщает Kazpravda.kz 

Аким Астаны Женис Касымбек рассказал об этом событии. По его словам, в каждом из трёхэтажных зданий общей площадью 12 тыс. 225 квадратных метров предусмотрены бассейн, спортивные и концертные залы, учебные кабинеты, коворкинг-зоны и др. В комплексах планируется организовать занятия по STEM-технологиям, техническому и научному творчеству, а также эколого-биологическому направлению.

Комплекс «TANYM ART» расположен в районе Сарыарка по ул. Бейбарыс султан, 15. Комплекс «TANYM SPORT» находится в районе Алматы по ул. Тулебаева, 3.

 Ранее в городе открыли четыре Дворца школьников, в том числе за счет частных инвестиций. 

#столица #школьники #Касымбек

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