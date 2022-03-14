Эта дата стала поворотным момен­том, и следующие несколько месяцев 2020 года изменили мир до неузнаваемости. Да, сейчас уже есть несколько вакцинных препаратов от COVID-19, медики научились лечить пациентов с этим заболеванием, многие страны снимают карантинные ограничения и открывают границы, но март 2020 года показал, насколько хрупок привычный мир и это знание, «посттравматический синдром» от пережитого останется с человечеством надолго, и кто знает, получится ли вообще восстановить status quo.

Собственно, и саму пандемию мы еще не победили. Только согласно официальной статистике ВОЗ ежедневно выявляются более миллиона новых случаев заболевания и фиксируются тысячи случаев смерти от COVID-19.

В целом за два года пандемии коронавирус унес больше 6 млн жизней.

2020

Первые сообщения о странной «пневмонии», которая, как после выяснилось, вызывалась новым вариантом коронавируса, стали поступать из Китая еще в конце 2019 года. Всемирная организация здравоохранения обратила на эти сообщения внимание, в течение всего января ученые и эксперты проводили исследования, пытаясь оценить опасность угрозы. И уже к концу января пришли к выводу, что вспышку нового вируса стоит объявить чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение.

К тому времени вирус распространился далеко за пределы Китая: случаи заболевания были зафиксированы уже в 18 странах мира, в том числе в Европе и Америке. На тот момент речь шла меньше чем о сотне заболевших, но риски дальнейшего распространения вируса оценивались специалистами как высокие.

В феврале 2020 года Международный комитет по таксономии вирусов присвоил новому вирусу наименование – SARS-CoV-2 (коронавирус тяжелого острого респираторного синдрома‑2). А заболевание, которое этот новый вирус вызывает, получило название СOVID-19.

В первые месяцы 2020 года абсолютное большинство случаев COVID-19 приходилось на Китай, который для остановки распространения заболевания принимал беспрецедентные меры – жизнь в эпицентре эпидемии (Ухань) была фактически парализована, был объявлен режим жесткого локдауна, при котором людям было просто запрещено покидать свои дома, в ход пошли цифровые методы отслеживания контактов заболевших, всех зараженных (даже бессимптомных) изолировали, организовывались новые «полевые госпитали» для лечения больных. Шел в ход даже такой сомнительной эффективности способ «профилактики», как дезинфекция улиц.

Специалисты Совместной миссии ВОЗ – Китай по COVID-19, посетившие КНР в феврале для того, чтобы оценить тяжесть нового заболевания, динамику передачи, характер и эффективность противоэпидемических мер китайской стороны, делясь своими выводами по возвращении, подчеркивали, что «значительная часть мирового сообщества пока еще морально и материально не готова к реализации мер, принятых в Китае для сдерживания COVID-19».

Однако уже совсем скоро многие страны мира именно эти меры и взяли на вооружение.

11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила, что вспышку COVID-19 можно охарактеризовать как пандемию. К этому времени «корона» была уже в более чем 100­странах мира, и эпицентр заболеваемости сместился с Востока на Запад. Новый коронавирус с особой силой захлестнул Европу, а после и Америку.

Слово «локдаун» стало одним из самых часто произносимых слов года. Социальное дистанцирование и ношение масок стали новой нормой, а отказ от рукопожатий и объятий – знаком заботы. Практически вся социальная, экономическая, культурная и спортивная жизнь была «заморожена» (даже летнюю Олимпиаду-2020 пришлось перенести). Работа, образование, семейные и дружеские встречи ушли на «удаленку» (даже саммиты на высшем уровне, такие как встречи G-7 или открытие Генассамблеи ООН, проходили в онлайн-режиме).

Новыми героями стали медики и курьеры служб доставки. Самыми дефицитными товарами – защитные маски (попытки соорудить их из подручных материалов стали чуть ли не флешмобом планетарного масштаба, в рамках которого люди демонстрировали креатив на грани безумия). Коронавирус, его происхождение и способы лечения очень быстро обросли теориями, мифами и фейками от безобидно глупых до откровенно опасных.

Страны закрыли государственные границы, авиасообщение сократилось более чем на 90%, оборвались транспортные сети и цепочки поставки грузов, туризм стал фактически невозможен. Фраза «оставайся дома» стала девизом «большого карантина» по всему миру. Фотографии безлюдных площадей, улиц, достопримечательностей самых крупных, популярных и густонаселенных городов мира – одни из самых впечатляющих иллюстраций в хрониках «года пандемии».

В режиме жесткого локдауна мир прожил почти до самого лета, и в течение года карантинные меры то ослаблялись, то ужесточались в зависимости от ситуации. Для систем здравоохранения пандемия стала стресс-тестом, который прошли далеко не все страны. Для того чтобы справиться с колоссальным наплывом пациентов (а в первые недели пандемии в больницы и карантинные изоляторы попадали даже пациенты без симп­томов и со средней тяжестью течения заболевания), ресурсы оттягивались с других секторов здравоохранения, что ставило под угрозу другие группы пациентов. Испытанием это стало и для самих людей, которые, устав от локдаунов и изоляции, часто меняющихся и не всегда логичных карантинных ограничений, потеряв возможность работать и жить привычной жизнью, стали выходить на площади, чтобы выразить свой протест и недовольство.

А пока шокированный мир пытался привыкнуть к «новой нормальности», ученые вовсю работали над вакцинами от нового коронавируса. Под эгидой ВОЗ сформирован альянс COVAX (программа международного сотрудничества по разработке и производству вакцин от COVID-19), который поддержали около 190 стран мира.

Благодаря колоссальным усилиям и ресурсам, направленным на поиск эффективной защиты от COVID-19, еще до конца года человечество получило сразу несколько вакцин, созданных командами в самых разных странах – Европе, Китае, России, США... Разработку своего препарата успешно вел и Казахстан.

Испытания и регистрация новых иммунных препаратов также проводились в ускоренном режиме. Так что уже к концу 2020 года ряд стран мира объявил о начале вакцинации.

2021

Уже очень давно существует традиция, когда различные издательства, специализирующиеся на выпуске словарей, под занавес года выбирают слово, которое этот год могло бы так или иначе характеризовать. Для 2021-го составители Оксфорд­ского словаря выбрали словом года – vax (вакцина, вакцинация, вакцинировать). Выбор очевидный. Второй год пандемии фактически прошел под знаком «большой прививочной кампании», которая к весне развернулась уже почти по всему миру.

Шла кампания вместе с тем довольно неровно. Причиной чему стал сразу ряд факторов.

В первую очередь, как и предупреждали эксперты, на первых порах производители вакцин физически не могли обеспечить весь имеющийся спрос. Здесь в самой выигрышной позиции оказались государства, которые сумели наладить производство препаратов для иммунизации у себя. В числе таких стран, к слову, оказался и Казахстан – здесь не только был построен завод по производству российского «Спутника V», но и уже в первой половине года удалось запустить выпуск отечественной разработки QazVac. В целом желающие вакцинироваться казахстанцы получили возможность выбирать из нескольких препаратов разных производителей. В том числе к концу года стала доступна и вакцина Pfizer, одобренная для иммунизации детей и беременных.

Кстати, о желающих вакцинироваться. Они оказались не то чтобы в меньшинстве, но 2021 год, помимо прививочной кампании, запомнился еще и усилением антиваксерских настроений, а также колоссальным количеством фейков про вакцины (разной степени бредовости, вплоть до якобы «чипирования через прививку»). Были и те, кто просто не доверял вакцинам, разработанным «слишком быс­тро». Были и идеологические противники прививок. Так или иначе отсутствие у довольно многих людей желания вакцинироваться стало изрядным препятствием для прививочной кампании.

В качестве мотивации многие страны после начала иммунизации начали снимать для вакцинированных некоторые противоэпидемические ограничения – им можно было свободно ходить в кафе, театры, на концерты, собираться большими компаниями. Для вакцинированных путешественников некоторые страны отменяли обязательную сдачу ПЦР-теста по прибытии. Для того чтобы можно было легко отслеживать статус людей, внедрялись пас­порта вакцинации.

Но и здесь все пошло не очень ровно. Начиная от скандалов с купленными паспортами и нового витка дискуссий о «цифровой диктатуре», заканчивая тем, что странам необходимо было озадачиться признанием докумен­тов друг друга, чтобы граждане, обладающие, так сказать, «национальными пас­портами вакцинации», могли использовать их по назначению в других государствах. Любителям путешествовать, впрочем, в 2021 году наличие статуса «вакцинирован» мало помогало: разные страны не только создавали свои базы данных по вакцинации, но и формировали свои списки одоб­ренных вакцин, не считаясь с тем, насколько они доступны в других странах и регионах. Словом, несмотря на то, что на второй год пандемии мир стал «приоткрываться», до прежней легкости в путешествиях было еще очень и очень далеко.

Но самой большой проблемой на пути ко всеобщей вакцинации от COVID-19 стало неравенство в распределении препаратов для иммунизации, о чем специалис­ты предупреждали еще в 2020 году. Альянс COVAX, созданный под эгидой Всемирной организации здравоохранения, и был задуман как инструмент, который позволит обеспечить равный и справедливый доступ к вакцинам для всех стран – развитых и нет, что было бы в интересах мира в целом, поскольку равномерная и массовая вакцинация позволила бы быстрее выйти из острой фазы пандемии. Но несмотря на огромную работу, проделанную в этом направлении, существенных успехов добиться не удалось. И так существующее между странами неравенство дополнилось новым измерением – вакцинным, ликвидировать которое пока так и не удалось.

Вместе с тем именно из-за того, что в ряде регионов прививочная кампания шла более медленными темпами, и вирус продолжал свободно циркулировать и, как и все вирусы, мутировать, начали «нарождаться» новые опасные штаммы. Один из них, получивший название «дельта», в 2021 году стал причиной очередной волны заболеваемости, причем этот штамм не только был более заразен, но и вызывал более тяжелое течение заболевания и чаще приводил к госпитализации заразившихся.

На второй год пандемии даже самые терпеливые стали уставать от карантинных ограничений, которые очень часто страдали нелогичностью и непредсказуемостью. В результате многие страны мира пришли к выводу, что необходим пересмотр стратегий немедицинских мер реагирования на пандемию, тем более что стало понятно, что закрытие границ, локдауны и жесткие карантины больно бьют по людям (не только финансово, но и психологически) и экономикам, а вот их ценность в качестве сдерживающего фактора для распространения заболеваемости довольно сомнительна.

Так что несмотря на то, что второй год пандемии выдался не менее нервным, чем первый, «свет в конце тоннеля» все-таки забрезжил.

2022

Ко второй годовщине объявления пандемии во всем мире уже было введено более 10 млрд доз вакцины, что при ее равном и справедливом распределении могло бы создать уже тот самый пресловутый «коллективный иммунитет» в масштабах всего населения планеты. Однако коронавирус своего шествия по планете не замедлил.

Более того, январь 2022 года ознаменовался колоссальным всплеском заболеваемости, которую специалисты связывали с появлением нового сверхзаразного варианта вируса, получившего название «омикрон». Практически весь месяц прибавлялось по 2–3 млн новых случаев COVID-19 в день! Смертность, соответственно, тоже выросла, хоть и не так значительно.

«Омикрон» стал не первым наделавшим шуму штаммом коронавируса и, как отмечают экс­перты, вряд ли будет последним. Дело в том, что развернувшаяся в 2021 году вакцинация проходит крайне неравномерно, и если многие развитые страны к 2022 году уже начали ревакцинацию своих граждан, то, по данным на начало текущего года, насчитывалось более 30 стран, в которых даже первичную вакцинацию прошли всего около 10% населения. В частности, в Африке (где, к слову, и был выявлен «омикрон») порядка 80% жителей до сих пор не получили ни одной дозы вакцины. То есть у коронавируса остается большое «пространство для маневра», что усиливает риск появления новой мутации.

В целом, как отмечают в ВОЗ, неравенство в доступе к вакцинам стало самой большой неудачей прошлого года. И тот факт, что у международного сообщества все еще не получается преодолеть это неравенство, продлевает пандемию и приводит к тысячам новых смертей ежедневно.

«Распределение вакцин остается возмутительно несправедливым. В мире производится 1,5 миллиарда доз в месяц, но поч­ти 3 миллиарда человек все еще ждут своей первой прививки. Этот провал – прямой результат политики, которая ставит здоровье людей в богатых странах выше здоровья людей в бедных государствах. Это моральный приговор нашему миру», – подчеркнул Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в своем заявлении, приуроченном ко второй годовщине официального начала пандемии.

«Мы переживаем переломный момент истории. У нас есть инструменты, с помощью которых мы можем положить конец острой фазе пандемии, но вопиющее неравенство в распределении вакцин подрывает этот шанс. Страны с высоким уровнем вакцинации вновь снимают ограничения, в то время как другие остались далеко позади. Результат – более 60 000 смертей в неделю, а также повышенный риск появления новых вариантов вируса», – заявил глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус, выступая в Совете ООН по правам человека.

«Мы стоим на перекрестке. Здесь – национализм, там – меж­дународная солидарность. На одной чаше весов – неравенство, на другой – развитие. Из-за отложенной вакцинации мы можем потерять десятилетие развития и целое поколение молодых людей. Пострадает образование, вырастет безработица. Мир станет менее устойчивым к новым кризисам и потрясениям», – подчеркивает в свою очередь Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет.

Глобально, после того как схлынула вызванная «омикроном» волна, кривая заболеваемости довольно бодро пошла вниз, многие страны стали анонсировать открытие границ, заявили о намерении вновь начать выдавать визы туристам, отменять карантинные ограничения, отходить от повсеместной «удаленки» – возвращаться к более или менее нормальной жизни. Однако, как предупреждают эксперты, такое резкое снятие всех мер защиты может быть несколько преждевременным, учитывая тот факт, что далеко не во всех странах ситуация по COVID-19 может считаться благополучной, а когда речь идет об эпидемиологической безо­пасности, то здесь действует правило: пока уязвима хотя бы одна страна – уязвим весь мир.

Вместе с тем в ВОЗ все еще уверены, что 2022 год может стать для нынешней пандемии последним, но для этого необходимо, чтобы к середине года каждая страна мира вакцинировала как минимум 70% своего населения. Текущие темпы вакцинации ставят достижение этой цели под большой вопрос, но если пересмотреть подходы, объединить усилия и преодолеть «вакцинное неравенство», то шанс победить COVID-19 в обозримой перспективе есть.