Два города. Одна осень

В эти дни особенно хорошо видно, чем живет северный край.

В Мамлютке смотрят на поле и думают о земле, которую передают из поколения в поколение. В Тайынше – производство, технологии и новые кадры, которым предстоит жить уже совсем в другой экономике.

Географически это разные точки Северо-Казахстанской области. Разные дороги, разные страницы истории, разный характер городов. Но есть то, что их прочно связывает: сельская земля, труд, память о прошлом и желание не застрять в нем.

Пожалуй, именно поэтому два сегодняшних рассказа так естественно оказались рядом. Один – о том, как сохранить связь с землей. Другой – о том, как проложить от нее дорогу в будущее.

А между ними – североказахстанская осень.

Сохранить главное

Есть места, где год измеряют не месяцами, а дождями, росой и погожими днями. В Мамлютском районе сейчас как раз такое время. Утром смотрят не столько на часы, сколько на небо. Если солнце вышло из-за облаков, ветер подсушил поле и после ночи техника не увязнет в земле, значит, можно начинать.

В этом году мамлютским механизаторам предстояло убрать 185,1 тыс. га. Средняя урожайность составила 14,6 центнера на круг, техника работала в полную силу. За сухими цифрами статис­тики – тысячи гектаров хлеба, десятки комбайнов, длинные дни в поле и тот особый ритм, который северный человек знает с детства: успеть убрать урожай, пока сама погода дает тебе шанс.

Но Мамлютский район сегодня – это не только хлебное поле. Это местность, где пытаются сохранить главное – связь человека с землей, одновременно изменив все остальное.

У сельской работы есть одно свойство, которое не купишь ни за какие инвестиции: она способна передаваться по наследству.

Мамлютская земля – родина Героя Труда Казахстана Мурата Каражуманова. И сегодня он по-прежнему выходит в поле. Рядом сын Кайыргельды и внук Ернур. Три поколения одной семьи оказываются среди тех, для кого уборочная страда не просто несколько недель напряженной работы, а часть собственной био­графии.

У Каражумановых за плечами семейная трудовая история, которую уже можно считать отдельной летописью. Общий стаж представителей династии в сельском хозяйстве Мамлютского района превышает 600 лет. В этой цифре, конечно, нет никаких натяжек: это суммарные годы труда представителей нескольких поколений. Но звучит она все равно впечатляюще. Потому что хлеб начинается не с комбайна. Он начинается с человека, который однажды впервые вышел за отцом в поле.

При этом было бы ошибкой представлять сельское хозяйство Мамлютского района как бесконечное продолжение прошлого.

Например, в ТОО «Айтеке-БИ СК» рядом с работающей молочно-товарной фермой растет новая производственная инфраструктура – строятся помещения для племенных репродукторов мясного направления.

В КТ «Мамбетов и К» внедряют интеллектуальную станцию выпойки молодняка. Звучит поч­ти как название лаборатории где-нибудь в промышленном городе. Но это обычная североказахстанская ферма, где современные технологии постепенно становятся частью ежедневной сельской работы.

У современного сельского хозяйства есть еще одна важная особенность: оно отвечает не только за производство. В селе Красно­знаменном ТОО «Айтеке-БИ СК» строит культурно-досуговый центр. В Петерфельде возводят жилье.

КТ «Мамбетов и К» участ­вует в благоустройстве, строительстве жилья, создании сквера и других социальных проектах.

Всего на развитие социальной инфраструктуры главы фермерских хозяйств района направили 785 млн тенге. Можно назвать это социальной ответственнос­тью бизнеса, а можно – вкладом в развитие территории. Но за официальной формулировкой есть вещь более простая. Если предприятие работает на селе, ему уже недостаточно просто закрыть ворота фермы вечером, потому что за этими воротами живут его же труженики. А им нужен не только заработок. Необходимы нормальная улица, жилье, место для отдыха, вода, школа, связь.

В Мамлютке реконструируют стадион «Жастар». В Токаревке идут работы на водонапорных сооружениях. На бумаге это обыч­ные хозяйственные объекты. В жизни – именно из таких вещей складывается ощущение нормальной жизни. Человек не думает о водонапорной башне, пока из крана не перестает течь вода. Он редко вспоминает о связи, пока Интернет не исчезает именно тогда, когда нужно отправить документы, провести урок или получить нужную услугу. Поэтому особенно важен проект «Ауыл Online». В 13 селах Мамлютского района прокладывают волоконно-оптические линии. Для большого города быстрый Интернет давно стал бытовой привычкой. Для небольшого села это все еще почти новая инфраструктура.

И вместе с оптоволокном в село приходит не только скорость. Приходят государственные услуги, дистанционное образование, информация, новые возможности для бизнеса и работы.

Расстояние сокращается

Особенно интересно в этом смысле село Бике. Оно вошло в число 51 населенного пункта области, где жители выбрали трезвый образ жизни. Здесь пост­роили футбольную площадку, капитально ремонтируют школу, обновили Дом культуры, благоустраивают территорию, развивают малый бизнес.

Но важнее даже не перечень сделанного. В Бике видно, что село меняется не только тогда, когда туда приходят деньги. Оно меняется, когда сами жители начинают воспринимать свое село не как место, откуда когда-нибудь уедут, а как место, в котором собираются жить.

– У нас люди стали больше думать о том, что будет завтра, – говорит жительница Бике. – Если появляется площадка, ремонтируется школа, благоустраивается улица, значит, хочется и самим что-то делать. Село ведь начинается не с объектов, а с людей.

Это принципиальная разница. Дорогу можно построить распоряжением. Воду – провес­ти проектом. Интернет – протянуть кабелем. А вот желание сохранить свое село никаким приказом не создашь.

У Мамлютского района вообще характер не городской. Здесь многое по-прежнему определяется вещами, которые в мегаполисе давно перестали замечать. Дож­дем. Хорошей дорогой. Водой из крана. Теплым домом. Полем, которое успело просохнуть к утру. Комбайном, вышедшим на жатву вовремя. Интернетом, который не пропал в самый нужный момент. Школой, куда ребенок идет не только за знаниями, но и за будущим.

История Мамлютского района началась не вчера. Она тянется от первых поселений, от людей, которые приходили сюда жить, пахать землю, растить детей. Район официально появился на карте в 1932 году, но человеческая история этой земли значительно старше административных границ. Сегодня эта история продолжается. Потому что именно здесь, на этой земле, начинается хлеб. А вместе с ним – и все остальное.

…93 года живет на земле Мамлютского района Кайыркен Рахимович Бегенов, многие годы он добросовестно трудился на благо родного края. Видел за это время всякое, но самое главное для него – оставить после себя не только воспоминания, но и доброе дело.

– Мы работали для этой земли, теперь пусть молодые поработают для нее. Земля неблагодарной не бывает – она помнит хорошего хозяина, – говорит старожил.

По рельсам к ИИ

Когда-то Тайынша начиналась с железной дороги. Рельсы привели сюда людей, торговлю, привезли грузы, а потом – технику и целинников. Сегодня город снова прокладывает дорогу в будущее. Только вместо рельсов у этой дороги другие ориентиры: цифровые технологии, робототехника и искусственный интеллект.

Символично, что именно такой подарок жители получили ко Дню города – новый IT-центр. Здесь молодые тайыншинцы смогут заниматься программированием, робототехникой и искусственным интеллектом, создавать собственные проекты и получать навыки, которые еще недавно казались прерогативой больших городов.

Пожалуй, лучшего повода поговорить о будущем Тайынши трудно придумать. Тем более что этот город умеет начинать заново.

Но прежде чем отправляться в будущее, стоит вспомнить маршрут, который Тайынша уже прошла.

История города тесно связана с железной дорогой. Именно появление станции и развитие железнодорожного сообщения в 1930-е постепенно превратили небольшое поселение в заметный транспортный и торговый пункт.

Железная дорога меняет судьбу местности. Вчера здесь был степной простор, а завтра появились станционные постройки, водонапорная башня, склады, вагоны. В одну сторону уходило зерно, в другую приходили товары, техника и люди.

В 1950-е годы станция стала одним из логистических узлов, через которые шла техника и ехали люди для освоения целины. Тайынша оказалась в эпицентре одного из самых масштабных проектов советской эпохи.

Но у этого края есть и военная страница. В годы Великой Отечественной войны неподалеку находился один из аэродромов секретной воздушной трассы АлСиб – знаменитого маршрута, по которому американские самолеты, поставлявшиеся Советскому Союзу по ленд-лизу, перегоняли с Аляски в Сибирь. В воспоминаниях военных летчиков этот аэродром назывался Тайнча.

Город тоже успел поменять имя. 1 марта 1962 года городской поселок Таинча получил статус города и название Красноармейск. Под этим именем он прожил 35 лет. А 2 мая 1997 года вернул себе историческое название. Тогда же в результате административной реформы Тайыншинский район вновь вошел в состав Северо-Казахстанской области.

С тех пор многое изменилось. Но одна вещь осталась неизменной: Тайынша по-прежнему живет на перекрестке больших перемен.

Сегодня это районный центр с населением более 11 тыс. человек. Огромные пространства района, плодородные земли и развитое сельское хозяйство по-прежнему определяют его экономический характер.

Только теперь зерно здесь уже не просто выращивают. Одним из главных предприятий города стало BioOperations – крупнейший завод региона и один из флагманов глубокой переработки пшеницы в Казахстане. Из казахстанского зерна здесь получают не только муку, но и пшеничный глютен, крахмал, кормовые продукты, биоэтанол и углекислый газ.

Иными словами, зерно перестает быть просто зерном. То, что когда-то можно было продать как сырье, превращается в продукцию с высокой добавленной стоимостью. Глютен и крахмал уходят на экс­порт в разные страны. В 2022 году первая партия биоэтанола – 5 тыс. тонн – отправилась европейским производителям топлива.

В районе началась реализация проекта селекционно-гибридного центра СГЦ-600. Документы по проекту были представлены в 2026 году. Его создание должно дать новые рабочие места и усилить аграрную специализацию территории.

Рядом с городом развивается и субзона специальной экономичес­кой зоны Qyzyljar площадью 200 га. Здесь рассчитывают привлечь инвестиции, создать новые производства и рабочие места.

Получается любопытная картина. Тайынша остается аграрным городом, но сельское хозяйство здесь постепенно перестает быть только полем, трактором и элеватором. Появляются современные производства, глубокая переработка, селекция, новые технологии.

И теперь – искусственный интеллект. Новый IT-центр добавляет к привычной формуле еще одно измерение – цифровое. Когда-то будущее Тайынши определяли железнодорожные рельсы. Потом – тракторы и целинные поля. Затем – современные перерабатывающие производства. Теперь в этот ряд входят компьютеры, роботы и искусственный интеллект. И в этом есть своя логика. Город не отказывается от того, что составляет его основу. Напротив, он пытается сделать эту основу современнее – перерабатывать зерно глубже, использовать новые технологии в сельском хозяйстве, создавать условия для промышленного развития.

А одновременно дает молодым людям то, чего раньше у небольшого районного города практически не было: возможность заглянуть в цифровое будущее прямо из Тайынши.