Два камбэка «барсов» кряду

Столичный «Барыс» выдал невероятный по накалу выездной отрезок в регулярном чемпионате международной Континентальной хоккейной лиги, прервав неприятную серию из трех поражений и дважды подряд вытащив, казалось бы, безнадежно уходившие матчи на самых последних секундах.
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