Два камбэка «барсов» кряду

Первой остановкой гостевого турне стал Нижнекамск, где встреча с местным «Нефтехимиком» превратилась в настоящую голевую перестрелку. Американский нападающий Джастин Бэйли с передач своих соотечественников – защитника Логана Дэя и Иэна Маккошена – открыл счет уже на 5-й минуте встречи. Однако хозяева быстро отыгрались благодаря голу Матвея Надворного. Едва начался второй период, как Андрей Белозеров вывел нижнекамцев вперед, но астанчане восстановили равенство: отличился еще один легионер из США Тайс Томпсон, которому ассистировали молодой казахстанский нападающий Семен Симонов и американский форвард Мейсон Морелли.

Настоящее испытание ждало казахстанский клуб в третьем отрезке. Сначала защитник Максим Федотов реализовал большинство «Нефтехимика», а затем Артур Тянулин увеличил преимущество хозяев до двух шайб – 4:2. Когда победа нижнекамцев казалась решенным делом, «Барыс» проявил феноменальный характер благодаря слаженной работе легионеров и местных воспитанников. На 50-й минуте Алихан Омирбеков с передач американского защитника Чейса Приски и нападающего Джастина Бэйли сократил отставание в большинстве. А за 12 секунд до сирены канадский легионер Гарретт Пилон при игре 6 на 5 с передачи Логана Дэя сравнял счет. В овертайме волевой порыв гостей завершился точным броском Семена Симонова с ассиста Динмухамеда Логвина – 5:4.

Спустя всего два дня в Москве против местного «Спартака» астанчане повторили этот валидольный сценарий. Первый период прошел без голов, но во втором отрезке соперники устроили настоящий триллер. На гол спартаковца Да­ниила Гутика в большинстве «Барыс» ответил точными бросками Алихана Омирбекова и Алихана Асетова, которым ассистировал Логан Дэй. Впрочем, москвичи отыгрались еще до перерыва, забив усилиями Данила Пивчулина в меньшинстве, а в третьем периоде канадский форвард «Спартака» Люк Локхарт снова вывел хозяев вперед – 3:2. И вновь астанчане проявили выдержку в эндшпиле: за полторы минуты до конца при снятом вратаре Тайс Томпсон (США) с передач Логана Дэя и Мейсона Морелли спас матч и перевел его в овертайм. В серии буллитов единственную и решаю­щую попытку у нас реа­лизовал Гарретт Пилон. После этих побед «Барыс» поднялся на четвертую строчку в Восточной конференции КХЛ.

Параллельно кипят страсти и на внутренних аренах, где завершился очередной тур первого этапа Pro Hokei Ligasy. Единоличным лидером чемпионата Казахстана остается столичный «Номад», набравший 27 очков после двух тяжелейших побед над петропавловским «Кулагером» (4:1 и 5:4 по буллитам). На второе место с 22 баллами поднялось усть-каменогорское «Торпедо», дважды разгромившее атырауский «Бейбарыс» (4:3 и 9:2). Третью строчку удерживает «Арлан» из Кокшетау (21 очко), обменявшийся победами с «Алматы» (1:2 и 3:2), и столько же баллов набрал рудненский «Горняк», дважды обыгравший «Актобе» (3:1 и 7:1). Самым сокрушительным выступлением тура отметилась карагандинская «Сарыарка», которая буквально уничтожила павлодарский «Иртыш» с общим счетом 17:0 за два матча (8:0 и 9:0).