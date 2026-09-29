Два камбэка «барсов» кряду

Хоккей
Аскар Бейсенбаев
специальный корреспондент

Столичный «Барыс» выдал невероятный по накалу выездной отрезок в регулярном чемпионате международной Континентальной хоккейной лиги, прервав неприятную серию из трех поражений и дважды подряд вытащив, казалось бы, безнадежно уходившие матчи на самых последних секундах.

фото championat.com

Первой остановкой гостевого турне стал Нижнекамск, где встреча с местным «Нефтехимиком» превратилась в настоящую голевую перестрелку. Американский нападающий Джастин Бэйли с передач своих соотечественников – защитника Логана Дэя и Иэна Маккошена – открыл счет уже на 5-й минуте встречи. Однако хозяева быстро отыгрались благодаря голу Матвея Надворного. Едва начался второй период, как Андрей Белозеров вывел нижнекамцев вперед, но астанчане восстановили равенство: отличился еще один легионер из США Тайс Томпсон, которому ассистировали молодой казахстанский нападающий Семен Симонов и американский форвард Мейсон Морелли.

Настоящее испытание ждало казахстанский клуб в третьем отрезке. Сначала защитник Максим Федотов реализовал большинство «Нефтехимика», а затем Артур Тянулин увеличил преимущество хозяев до двух шайб – 4:2. Когда победа нижнекамцев казалась решенным делом, «Барыс» проявил феноменальный характер благодаря слаженной работе легионеров и местных воспитанников. На 50-й минуте Алихан Омирбеков с передач американского защитника Чейса Приски и нападающего Джастина Бэйли сократил отставание в большинстве. А за 12 секунд до сирены канадский легионер Гарретт Пилон при игре 6 на 5 с передачи Логана Дэя сравнял счет. В овертайме волевой порыв гостей завершился точным броском Семена Симонова с ассиста Динмухамеда Логвина – 5:4.

Спустя всего два дня в Москве против местного «Спартака» астанчане повторили этот валидольный сценарий. Первый период прошел без голов, но во втором отрезке соперники устроили настоящий триллер. На гол спартаковца Да­ниила Гутика в большинстве «Барыс» ответил точными бросками Алихана Омирбекова и Алихана Асетова, которым ассистировал Логан Дэй. Впрочем, москвичи отыгрались еще до перерыва, забив усилиями Данила Пивчулина в меньшинстве, а в третьем периоде канадский форвард «Спартака» Люк Локхарт снова вывел хозяев вперед – 3:2. И вновь астанчане проявили выдержку в эндшпиле: за полторы минуты до конца при снятом вратаре Тайс Томпсон (США) с передач Логана Дэя и Мейсона Морелли спас матч и перевел его в овертайм. В серии буллитов единственную и решаю­щую попытку у нас реа­лизовал Гарретт Пилон. После этих побед «Барыс» поднялся на четвертую строчку в Восточной конференции КХЛ.

Параллельно кипят страсти и на внутренних аренах, где завершился очередной тур первого этапа Pro Hokei Ligasy. Единоличным лидером чемпионата Казахстана остается столичный «Номад», набравший 27 очков после двух тяжелейших побед над петропавловским «Кулагером» (4:1 и 5:4 по буллитам). На второе место с 22 баллами поднялось усть-каменогорское «Торпедо», дважды разгромившее атырауский «Бейбарыс» (4:3 и 9:2). Третью строчку удерживает «Арлан» из Кокшетау (21 очко), обменявшийся победами с «Алматы» (1:2 и 3:2), и столько же баллов набрал рудненский «Горняк», дважды обыгравший «Актобе» (3:1 и 7:1). Самым сокрушительным выступлением тура отметилась карагандинская «Сарыарка», которая буквально уничтожила павлодарский «Иртыш» с общим счетом 17:0 за два матча (8:0 и 9:0).

#Спорт #чемпионат #хоккей #Барыс

Популярное

Все
84 награды завоевали казахстанцы на летних Играх
На Кок-Жайлау сажали ели
Хлебу посвящается
От среднего образования – к комплексной заботе
Распоряжение Главы государства о назначении
Ответственность как залог справедливости
Распоряжение Главы государства о назначении
Распоряжение Главы государства о назначении
Расширяется транзитный потенциал
Заводы, подстанция, детсад...
Теплообменник – горячее «сердце»
Казахстан покинул топ-5 медального зачёта Азиады
Лучшие технологические проекты определили на AI & Digital Bridge 2026
Satbayev University запускает программу двойных дипломов с топовыми немецкими университетами
Освоено производство экопанелей из овечьей шерсти
Президент Казахстана и Канцлер Германии ответили на вопросы журналистов
Талантам надо помогать
Умерла казахстанская журналистка Индира Жылкайдарова
Тюркский мир: новые источники и материалы
Серебряное трио Казахстана
Лучшие кикбоксеры планеты
Возрождая традиции читающих наций
Казахстанские школьники вошли в топ-3 чемпионата WRO Asia-Pacific в Индии
Педагог с большой буквы
Практические правозащитные механизмы
Знания определяют будущее
Под знаком Булата Аюханова
Казахстан предлагает Германии партнерство от геологоразведки до высокотехнологичного производства - авторская статья Президента в Handelsblatt
Депутат предложил меры по поддержке магазинов у дома
Президент выступил на международном форуме AI & Digital Bridge-2026
В Лос-Анджелесе вручили премию MTV Video Music Awards 2026
Девятиэтажка пойдет под снос
Ученые вывели новый отечественный сорт картофеля
Строительство крупного водохранилища завершают в Туркестанской области
Президент Казахстана предложил создать партнерство «БРИКС плюс» в сфере ИИ
Волокита с кражей ЭЦП продолжается
Родственников уведомят автоматически: новая услуга появилась на eGov
Первые призывники из Астаны отправились служить на границу
Три лесных пожара зарегистрировали в Казахстане за сутки
Обыск по уголовному делу провели на строящемся объекте Wildberries
Цена гостеприимства: как туристические налоги меняют индустрию путешествий
Архитектура за пределами Земли: чем занимается казахстанка в Нью-Йорке
Аудит выявил нарушения налогового администрирования в Астане на сотни млн тенге
Время белых полей
Отличные вести из Самарканда
Минкультуры опубликовало рекомендации по регламенту работы СМИ в день траура
Astana Musical открыл юбилейный сезон репертуарным мюзиклом
Почему новым министром обороны стал офицер СГО — мнение эксперта
Джорджа Мелони ответила на поздравление Касым-Жомарта Токаева
Новый облик старого вокзала
Неустойчивая погода прогнозируется в Казахстане 15–17 сентября

Читайте также

Шутов и «Барыс» непобедимы!
«Барыс» разгромил чемпиона КХЛ
Горячая осень «Барыса» и Pro Hokei Ligasy
Джерси легенды казахстанского хоккея поднимут под своды «Ба…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]