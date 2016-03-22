​Два капитана...

На портале velolive.com, а затем и на официальном сайте велогонки сообщались предварительные составы команд-участниц, в том числе и Astana Pro Team. В нашей дружине выступят итальянцы Фабио Ару, Дарио Катальдо, Давиде Малакарме и Паоло Тиралонго, колумбиец Мигель Анхель Лопес, эстонец Танел Кангерт и казахстанец Андрей Зейц. Тот же портал velolive.com накануне старта подметил, что несколько команд выставили на гонку по два своих капитана. В «Астане» таковыми на «Вуэльте Каталонии», вероятнее всего, будут Фабио Ару и Мигель Анхель Лопес.

Призы вручены

В Усть-Каменогорске завершился финальный тур чемпионата Казахстана по волейболу среди мужских команд Национальной лиги. Два последних дня формально больше походили на мало что значившую доигровку, потому что чемпион и оба призера стали известны досрочно. Тем не менее матчи проходили в исключительно упорной борьбе.

В итоговой таблице команды расположились в таком порядке: «Алтай» (Усть-Каменогорск) – 64 очка, «Алматы» – 58, «Павлодар» – 53, «Есиль» (Петропавловск) – 43, «Атырау» – 41, «ТНК Казхром» (Хромтау) – 38, «Тараз» – 37, «Динамо-Казыгурт» (Шымкент) – 2.

По окончании чемпионата жюри назвало лучших игроков по многим номинациям. Специальные призы получили обладатели золотых медалей Асет Базаркулов, Василий Топчий и Юрий Зинько, серебряные призеры Нодирхан Кадирханов и Виталий Вориводин, бронзовый медалист Роман Фартов, а также волейболисты из Петропавловска Сергей Костив и Сергей Щавинский.

В Коломбо и Казани

Приятная новость пришла накануне праздника из столицы Шри-Ланки. Наша сборная по теннису (ребята до 16 лет) вышла в финал квалификации юниорского Кубка Дэвиса-2016. По ходу соревнований они одержали победы во всех матчах, кроме финального: здесь они уступили со счетом 1:2 соперникам из Сирии и заняли второе место. На кортах города Коломбо страну представляли Шохрух Гайратов, Дастанбек Ташбулатов и Малик Омарханов. Теперь в начале апреля они выступят в столице Индии – Дели в финале юниорского квалификационного турнира Кубка Дэвиса.

А на мужском теннисном челлендж-турнире Kazan Kremlin Cup в столице Татарстана казахстанец Александр Недовесов добрался до четвертьфинала, где встретился с неудобным для себя соперником – немцем Тобиасом Камке. В четвертый раз подряд победу в очном поединке одержал Камке – 6:2, 7:5, отправив нашего земляка на трибуну для зрителей. Затем спортсмен из Германии выиграл полуфинальный и финальный матчи, став обладателем главной награды традиционных казанских соревнований.

На российской трассе

В городе Чусовой Пермского края продолжается чемпионат России по фристайлу. У мужчин в могуле золотую медаль выиграл бесспорный лидер сборной России Александр Смышляев. Выступившие в этих открытых соревнованиях молодые спортсмены из Усть-Каменогорска Александр Геберт, Иван Геберт, Никита Чарушин и Сергей Романов лавров на трассе не снискали, но опыт международных состязаний получили бесценный.