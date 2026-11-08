Два казахстанских исторических памятника включили в реестр ЮНЕСКО «Память мира»

В региональный реестр вошли древняя надпись на серебряной чаше из Иссыкского кургана и коллекция печатных изданий казахского мыслителя

фото: из личного архива Е.Карина

Две казахстанские номинации — «Иссыкская надпись» и «Коллекция печатных изданий Машхур-Жусупа Копеева» — включены в региональный реестр программы ЮНЕСКО «Память мира». Об этом сообщил в своем Telegram-канале Ерлан Карин, передает Kazpravda.kz.

По информации Ерлана Карина, решение приняли на 11-м заседании Азиатско-Тихоокеанского регионального комитета программы «Память мира» (MOWCAP), которое проходит в Джакарте (Индонезия).

Первая номинация представляет собой древнюю надпись на серебряной чаше, найденной в Иссыкском кургане. Вторая объединяет печатные издания произведений казахского поэта, мыслителя и просветителя Машхур-Жусупа Копеева.

«Продолжается реализация инициатив Главы государства по продвижению казахстанского документального и нематериального культурного наследия в престижные списки ЮНЕСКО. На 11-м заседании Азиатско-Тихоокеанского регионального комитета (MOWCAP), проходящим в Джакарте (Индонезия), принято решение о включении двух казахстанских номинаций «Иссыкская надпись» (на серебряной чаше из Иссыкского кургана) и «Коллекция печатных изданий Машхур-Жусупа Копеева» в региональный реестр программы ЮНЕСКО «Память мира», — написал Ерлан Карин.

Кроме того, как отметил Ерлан Карин, в декабре в китайском городе Сямынь пройдет 21-я сессия Межправительственного комитета ЮНЕСКО по охране нематериального культурного наследия.

По его словам, на заседании рассмотрят три заявки с участием Казахстана. Две из них — многонациональные: «Искусство вышивки: біз кесте, бедел кесте» и «Традиционное войлоковаляние: киіз басу». Третья — казахстанская номинация «Салбурын: конный фестиваль с тазы и беркутами».

Ерлан Карин сообщил, что все три заявки получили положительные рекомендации оценочного органа ЮНЕСКО. При этом окончательное решение об их включении в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества пока не принято.

Как уточнил Ерлан Карин, окончательное решение по этим номинациям будет принято на декабрьской сессии комитета.