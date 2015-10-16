Политика
Два казахстанских миротворца наблюдали за проведением референдума в Западной Сахаре
Два офицера Вооруженных сил Казахстана вернулись с миссии ООН, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

"Капитан Темирлан Мусапиров и майор Бахтияр Акбалаев провели в Западной Сахаре ровно год. Наряду с представителями свыше 30 стран в качестве военных наблюдателей принимали участие в миссии Организации Объединенных Наций по проведению референдума в этой африканской стране (MINURSO). В ходе выполнения миротворческой миссии за безупречное и образцовое выполнение требований, предъявляемых к военным наблюдателям, офицеры были награждены медалями ООН. Сейчас, вернувшись домой, офицеры уже приступили к своей службе в ВС РК", – говорится в распространенном сообщении.

56207163abf991444966755.jpeg

По данным оборонного ведомства, в настоящее время в миротворческих миссиях ООН в качестве военных наблюдателей проходят службу семь казахстанских офицеров: пять – в Западной Сахаре (MINURSO) и два офицера – в Кот-д Ивуаре (UNOCI).

"В общей сложности Казахстан готов направить в каждую миссию ООН в Западной Сахаре, Кот-д'Ивуаре, Гаити и Либерии до пяти офицеров. В соответствии с мандатом ООН основные обязанности военных наблюдателей заключаются в организации и проведении наземного и воздушного патрулирования, ночного наблюдательного поста, сборе и анализе полученной информации, мониторинге соблюдения и выполнения подписанных соглашений, а также выявлении нарушений в зоне ответственности", – уточняет пресс-служба.

Популярное

Все
Журналист Махамбет Абжан задержан за вымогательство в Нур-Султане
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 3 июля
Национальный день домбры отмечает Казахстан
Президент поздравил казахстанцев с Национальным днем домбры
Новый заместитель руководителя назначен в Бюро национальной статистики
Новый вирус на Android научился прятать SMS
"Следим за ситуацией" – министр информации прокомментировал инцидент с алматинским журналистом
Заболеваемость COVID-19 растет. Ждать ли ограничений, ответили в Минздраве РК
Таксист увёз девушку за город в Караганде
Ограничить покупку и продажу рублей в обменных пунктах предложил мажилисмен
Отстрел 80 тысяч сайгаков планируется разрешить в Казахстане
Сильный ветер сорвал кровли более чем 40 домов и школ в Акмолинской области
Депутат резко раскритиковал новые правила подушевого финансирования детских кружков
Срок перехода на ОСИ продлили в Казахстане – подписан закон
Что происходит с тенге – свежие данные
30 лет дипломатической службе независимого Казахстана – статья Мухтара Тлеуберди
Новые льготы появились у лиц с инвалидностью в Казахстане – подписан закон
Каким должен быть "правильный" исследовательский вуз – интервью с главой КАТУ
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 26 июня
Электросамокаты разрушают древнюю архитектуру Рима
Пересмотреть ставки некоторых налогов предлагают в Минфине РК
Повысить пенсию в Казахстане предлагает Минтруда
Ограничения из-за COVID-19 снова вводят в Казахстане
Пенсионный возраст: cнижать или нет?
В мире наступает эра глобального дефицита?
Cтуденты из Индии утонули в каньоне Аксу: появилось видео, снятое за секунды до трагедии
О каких новшествах нужно знать поступающим в казахстанские колледжи
Закон РК «О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан»
Появилось видео последнего прыжка казахстанца для ролика в TikTok в Актау
Известные казахстанцы высказались о прошедшем референдуме
45-градусная жара придет в Казахстан
Шура спел на улице в Нур-Султане
Дефицит казахстанского газа через три года спрогнозировал министр энергетики
Уникальные материалы об истории Казахстана привезли из-за границы
Выступление Токаева в Петербурге вызвало большой резонанс в казахстанском обществе
"Мальчик 3 часа избивал девочку в детском центре развития": возбуждено уголовное дело
Цены на бензин марки АИ-95 могут вырасти в Казахстане
Евросоюз выступил с заявлением о референдуме в Казахстане
О Токаеве пишут влиятельные СМИ многих стран после выступления на ПМЭФ
Что осталось от Аральского моря, показал космонавт с борта МКС
Национальный курултай – возрожденная традиция для Нового Казахстана
Стихийный самозахват земель идет в Павлодаре
Стали известны подробности убийства подростка в Алматы
Планы по запрету вейпов разъяснили в Миннацэкономики
"Сбежавший" от СМИ аким Кызылординской области рассказал о своих дорогих часах
Наука как решающий фактор развития Казахстана
Доставила "испанский чизкейк": справившую нужду в лифте девушку арестовали в Нур-Султане

Читайте также

Политика , Экономика
Мажит Шарипов покидает пост главы Казатомпрома
Политика
Санкционное противостояние диктует необходимость трансформа…
Политика
Единственный казахский мальчик, которому пожал руку Билл Кл…
Политика
Чему учат будущих казахстанских дипломатов – интервью с экс…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]