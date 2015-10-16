Политика
Два казахстанских миротворца наблюдали за проведением референдума в Западной Сахаре
Два офицера Вооруженных Сил Казахстана вернулись с миссии ООН, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

"Капитан Темирлан Мусапиров и майор Бахтияр Акбалаев провели в Западной Сахаре ровно год. Наряду с представителями свыше 30 стран в качестве военных наблюдателей принимали участие в миссии Организации объединенных наций по проведению референдума в этой африканской стране (MINURSO). В ходе выполнения миротворческой миссии за безупречное и образцовое выполнение требований, предъявляемых к военным наблюдателям, офицеры были награждены медалями ООН. Сейчас, вернувшись домой, офицеры уже приступили к своей службе в ВС РК", – говорится в распространенном сообщении.

5620707dd6bda1444966525.jpeg

По данным оборонного ведомства, в настоящее время в миротворческих миссиях ООН в качестве военных наблюдателей проходят службу семь казахстанских офицеров: пять – в Западной Сахаре (MINURSO) и два офицера в Кот-д Ивуаре (UNOCI).

"В общей сложности Казахстан готов направить в каждую миссию ООН в Западной Сахаре, Кот-д'Ивуаре, Гаити и Либерии до пяти офицеров. В соответствии с мандатом ООН основные обязанности военных наблюдателей заключаются в организации и проведении наземного и воздушного патрулирования, ночного наблюдательного поста, сборе и анализе полученной информации, мониторинге соблюдения и выполнения подписанных соглашений, а также выявлении нарушений в зоне ответственности", – уточняет пресс-служба.

Популярное

Все
Чем грозит Казахстану "лихорадка" мирового продовольственного рынка
"У меня свои счета со Сталиным": воспоминания о Санджаре Джандосове
Почему нельзя игнорировать грядущий референдум, объяснил почетный юрист Казахстана
Какие места занимают казахстанские боксеры в обновленном рейтинге The Ring
Как матери семерых детей удается возглавлять республиканскую общественную приемную партии "AMANAT"
Прерванный полет
В каком состоянии находится "Қазақстан темір жолы"
Завершена аккредитация наблюдателей
"Сталинские" времена в отрывках статей из казахстанской печати
Право было одно – работать до изнеможения
За взятку – под стражу
По заслугам – награды
Ливень, авария и протесты
Сквозь струны столетий
В начале всего – слово
Тот день, что год кормит…
Звуки марша раздаются
Сердце Халиды
Cтена скорби
Барымтачей – на нары
Четыре казахстанских вуза вошли в мировой рейтинг Times Higher Education
Как отразятся на жизни казахстанцев новые поправки в Конституцию
Пять гособъектов раздал родственникам чиновник в Таразе
Алихан Смаилов дал поручения по внедрению 5G в Казахстане
Ситуация в Таджикистане может потребовать ввода военного контингента ОДКБ
ОСМС: мифы и реальность
"Я тебе город покажу": водитель автобуса изнасиловал девочку на конечной остановке в Нур-Султане
Пытался изнасиловать женщину в лифте в Шымкенте: подозреваемый задержан
На инцидент с оскорблением флага Казахстана на концерте в Алматы отреагировал Госсекретарь
В Министерстве культуры и спорта Казахстана – новое назначение
Более 20 человек застрелены в начальной школе в США
Премьер дал поручения по развитию Акмолинской области
Текущий курс тенге реальный – министр нацэкономики
В Украине разворачивается один из самых масштабных миграционных кризисов в новейшей истории
Реформы в Казахстане создадут широкие возможности для иностранных инвесторов – Смаилов
"Народный конгресс Казахстана" готовится стать политической партией
Отключение безналичной оплаты, вода по 300 тенге и фастфуд – глава МОН высказался о школьных столовых
Мангистаусцы, заявившие о фактах коррупции, разбогатели на сотни тысяч тенге
Каким был туранский тигр, которого уже нет на планете
Некоторые нормы, предложенные для внесения в Конституцию РК, ранее уже действовали
ПРОЕКТ Закона РК "О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан"
Участие казахстанцев в управлении государством расширится – Карин о поправках в Конституцию
Тугжанов высказался о снижении пенсионного возраста в Казахстане
Информацию о предложении отменить статус русского языка прокомментировал мажилисмен
"Казахстан инициирует выход из ЕАЭС": сообщение прокомментировали в Минторговли
Как изменит жизнь каждого казахстанца конституционная реформа
Первоклассника насиловали в частной школе в Алматы
Что думают эксперты о предложении Токаева провести референдум в Казахстане
Задержан подозреваемый в гибели солдата-срочника в Жамбылской области
Глава Народной партии Казахстана прокомментировал предложение провести в стране референдум
Токаев: Казахстанская армия заслужила признание на международном уровне
Соцвыплаты повысили дополнительно с апреля в Казахстане
Прогноз погоды на лето в Казахстане представили синоптики
Десятки павлодарцев рискуют остаться без своих домов из-за неожиданного решения местных властей
Казахстанцы штурмуют автосалоны на фоне запуска новой кредитной программы
Знаменитый мавзолей Ахмета Яссауи оказался в зоне риска
Научное открытие фронтового военного врача из Казахстана
Скончалась глава Ассоциации предприятий легкой промышленности Казахстана
Касым-Жомарт Токаев провел встречу с представителями бизнеса – самое главное
Между Казахстаном и Россией возобновляется курсирование поездов – расписание

Читайте также

Политика
Папа Римский сделал заявление насчет Казахстана
Политика
Как изменят политический ландшафт в Казахстане новые реформы
Политика
Почему нельзя игнорировать грядущий референдум, объяснил по…
Политика , Референдум
Число иностранных наблюдателей, аккредитованных на референд…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]