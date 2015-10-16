Два казахстанских миротворца наблюдали за проведением референдума в Западной Сахаре
Два офицера Вооруженных Сил Казахстана вернулись с миссии ООН, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.
"Капитан Темирлан Мусапиров и майор Бахтияр Акбалаев провели в Западной Сахаре ровно год. Наряду с представителями свыше 30 стран в качестве военных наблюдателей принимали участие в миссии Организации объединенных наций по проведению референдума в этой африканской стране (MINURSO). В ходе выполнения миротворческой миссии за безупречное и образцовое выполнение требований, предъявляемых к военным наблюдателям, офицеры были награждены медалями ООН. Сейчас, вернувшись домой, офицеры уже приступили к своей службе в ВС РК", – говорится в распространенном сообщении.
По данным оборонного ведомства, в настоящее время в миротворческих миссиях ООН в качестве военных наблюдателей проходят службу семь казахстанских офицеров: пять – в Западной Сахаре (MINURSO) и два офицера в Кот-д Ивуаре (UNOCI).
"В общей сложности Казахстан готов направить в каждую миссию ООН в Западной Сахаре, Кот-д'Ивуаре, Гаити и Либерии до пяти офицеров. В соответствии с мандатом ООН основные обязанности военных наблюдателей заключаются в организации и проведении наземного и воздушного патрулирования, ночного наблюдательного поста, сборе и анализе полученной информации, мониторинге соблюдения и выполнения подписанных соглашений, а также выявлении нарушений в зоне ответственности", – уточняет пресс-служба.