Два казахстанца погибли при совершении хаджа в Мекке

Два гражданина Республики Казахстан погибли при совершении хаджа в Мекке, передает Kazpravda.kz со ссылкой на телеканал 24 kz.
Известно, что в первом случае скончался 69-летний мужчина из Талдыкоргана. Он попал под колеса автобуса, переходя дорогу в неположенном месте. Во 2-м – врачи не смогли спасти 75-летнюю жительницу Кокшетау, у которой резко повысилось артериальное давление.
Погибшие не имели расширенного страхового полиса. При этом, по сведениям представителей турфирм, многие туристы отказываются платить за страховку.
"Если человек во время свершения хаджа заболеет или потребуется срочная операция, в больницах Саудовской Аравии бесплатно окажут квалифицированную помощь. Возможно, поэтому многие не считают нужным оформлять страховку. К тому же страховые компании отказываются страховать жизни пожилых людей", – сказал руководитель турагентства Амангелды кажы Абдихалык.
Согласно последним данным, еще один казахстанец в тяжелом состоянии находится в больнице Саудовской Аравии. О причинах его госпитализации не сообщается.