Два колледжа мирового уровня появятся в Казахстане Общество 728 Эльмира Киргеева

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В Казахстане совместно с работодателями и лучшими зарубежными учебными заведениями создадут колледжи, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на председателя правления НАО "Холдинг "Кәсіпқор" Эльдану Садвакасову. По ее словам, деятельность холдинга в создании дуальной системы в Казахстане основана на трех стратегических направлениях.



"Во-первых, мы создаем площадку, которая представлена двумя колледжами мирового уровня – они строятся уже в Астане и Алматы, и четырьмя межрегиональными центрами, один из которых создан в Атырау и работает уже второй год. Три межрегиональных центра строятся в Усть-Каменогорске, Экибастузе и в Шымкенте. Здесь вместе с нашими партнерами мы закладываем принципиально новые подходы в создании образовательный программы", – сообщила она на брифинге в Службе центральных коммуникаций при Президенте РК.



Как отметила Садвакасова, колледжи мирового уровня будут многопрофильными. В них планируется создать по 6 школ по направлениям: туризм, гостиничное дело, строительство, ЖКХ, ИКТ, энергетика, инженерия и дизайн. Для каждой выбраны партнеры, которые прошли конкурсный отбор: PEARSON (Великобритания), TAFE(Австралия), GIZ (Германия), TVET UK(Великобритания). Общая проектная мощность колледжей составит более 3 тысяч человек. Полная сдача объектов запланирована на 2017 год. Однако уже в следующем году начнется полноценное обучение.



"Вторым направлением является трансляция опыта на колледжи Казахстана. Мы создаем 10 партнерских колледжей, которые находятся в областных центрах, не покрытые финансированием строительства наших колледжей, и через них начинаем транслировать опыт на 278 технических колледжей. Трансляция будет проходить в несколько этапов: мы меняем кадровый состав преподавателей, внедрим семимодульную систему подготовки преподавателей, когда они пройдут полностью обучение и получат опыт, то есть 144 часа практического опыта на каждого преподавателя на производстве", – добавила председатель правления.



Третье направление – аналитическая поддержка Министерства образования и науки РК в процессе модернизации технического и профессионального образования (ТиПО). Так, ежегодно проводятся исследования, результаты которых внедряются в планирование модернизации ТиПО.



